15 aug. 2025 | 18:07
de Bianca Dumbrăveanu

Când ai voie să parchezi în faţa blocului? Legea care permite autorităţilor să ridice autovehiculele

Când ai voie să parchezi în faţa blocului? Legea care permite autorităţilor să ridice autovehiculele

Parcarea neregulamentară pe trotuare sau pe spațiile verzi devine un subiect tot mai discutat în orașele din România. În 2025, legislația rutieră a fost actualizată pentru a sancționa mai sever astfel de comportamente, iar autoritățile locale au început să aplice aceste reglementări cu strictețe. Șoferii care parchează în fața blocului sau în alte zone nepermise riscă amenzi substanțiale și chiar ridicarea vehiculului.

Parcarea pe trotuar: reguli și sancțiuni

Trotuarele sunt destinate exclusiv circulației pietonale. Conform Codului Rutier, parcarea pe trotuar este permisă doar dacă există semnalizare care să autorizeze acest lucru și dacă se lasă un spațiu de cel puțin un metru pentru trecerea pietonilor. În caz contrar, șoferii riscă amenzi între 405 și 607,5 lei (2-3 puncte-amendă) dacă reduc spațiul destinat pietonilor și între 810 și 1.215 lei (4-6 puncte-amendă) dacă blochează complet trotuarul, forțând pietonii să circule pe carosabil.

De asemenea, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului parcat neregulamentar. În București, taxa de ridicare este, în medie, între 1.100 și 1.300 de lei și include:

  • 150 – 270 de lei taxa de ridicare;
  • 150 – 200 de lei taxa de transport;
  • 100 – 150 de lei taxa de depozitare pentru primele 24 de ore;
  • 50 de lei pentru fiecare zi adițională.

Parcarea pe spațiul verde: interdicții și amenzi

Parcarea pe spațiile verzi este interzisă și atrage sancțiuni similare cu cele aplicabile parcării pe trotuar. Spațiile verzi sunt destinate recreerii și protejării mediului urban, iar ocuparea acestora cu vehicule este considerată o încălcare a regulilor de utilizare a domeniului public. Amenzile pentru parcarea pe spațiul verde sunt cuprinse între 330 și 825 de lei, în funcție de circumstanțe.

De exemplu, în Sectorul 6 din București, amenda pentru un autoturism lăsat pe spațiul verde este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, între 1.500 și 2.500 de lei.

Rezervarea locurilor de parcare cu obiecte: ilegal și sancționat

„Rezervarea” locurilor de parcare folosind obiecte precum tomberoane, pietre sau alte lucruri este ilegală și poate fi considerată o infracțiune. Conform legislației, instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora fără autorizație poate duce la pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau la amenzi.

Cum poți reclama parcarea neregulamentară

Dacă observi un vehicul parcat neregulamentar, poți lua măsuri pentru a-l raporta autorităților competente. Primul pas este să contactezi Poliția Locală și să raportezi situația. De obicei, acest lucru se face telefonic. Poliția Locală va trimite un echipaj pentru a verifica și a aplica sancțiunile corespunzătoare .

Sfaturi pentru a evita amenzile sau conflictele cu autoritățile

Pentru a evita posibile amenzi sau conflicte cu autoritățile, este recomandat să:

  • Parchezi doar în locurile special amenajate și semnalizate în acest sens;
  • Asiguri un spațiu de cel puțin un metru pentru trecerea pietonilor atunci când parchezi pe trotuar;
  • Eviți parcarea pe spațiile verzi;
  • Nu „rezerva” locuri de parcare cu obiecte;
  • Informezi-te despre reglementările locale privind parcarea.
