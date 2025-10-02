Camioanele de marfă electrice care se conduc singure ar putea deveni o normalitate pe străzi. Compania care a atras o finanțare record

Startup-ul suedez Einride a atras o nouă finanțare de 100 milioane dolari pentru a accelera dezvoltarea camioanelor electrice și a vehiculelor autonome destinate transportului de marfă.

Einride, companie fondată în 2016 în Suedia, a anunțat pe 1 octombrie 2025 o rundă de investiții în valoare de 100 milioane dolari, susținută de investitori noi și existenți.

Printre aceștia se află EQT Ventures, principalul acționar al startup-ului, dar și compania de calcul cuantic IonQ, care a participat cu o investiție strategică. Valoarea finală a companiei după această finanțare nu a fost dezvăluită.

Noua rundă vine într-un moment cheie pentru Einride, care trece printr-o schimbare de conducere și vizează extinderea celor trei linii de afaceri: camioane electrice de mare tonaj, vehicule autonome de tip „pod” pentru rute fixe și software de planificare pentru transportatori.

CEO-ul Roozbeh Charli a subliniat că sprijinul financiar va ajuta compania să răspundă cererii clienților și să accelereze lansarea tehnologiei autonome.

De la Suedia la SUA și Orientul Mijlociu

Pornită din Suedia cu scopul de a moderniza transportul rutier, Einride a introdus treptat camioane electrice și vehicule autonome fără volan sau pedale, gândite exclusiv pentru condus autonom, scrie TechCrunch.

În prezent, compania are operațiuni în Europa, America de Nord și Emiratele Arabe Unite, cu clienți importanți precum PepsiCo, Carlsberg Sweden și DP World.

Pentru vehiculele autonome de tip „pod”, compania are deja parteneriate cu retailerul online Apotea din Suedia și cu GE Appliances în Statele Unite. Investitorii susțin că Einride construiește un ecosistem complet pentru transportul de marfă, capabil să schimbe radical industria.

Detalii despre finanțările anterioare și noile provocări pentru firma care produce camioane care se conduc singure

Sectorul vehiculelor autonome rămâne însă costisitor și dificil de transformat în afaceri comerciale. În urmă cu cinci luni, cofondatorul Robert Falck a renunțat la poziția de CEO pentru a se concentra pe strategie, rolul de director executiv fiind preluat de Roozbeh Charli, fost CFO.

În 2022, Einride a obținut deja o finanțare majoră de 500 milioane dolari, din care 200 milioane au provenit din investiții de capital de la fonduri precum Northzone, Temasek și EQT Ventures, iar 300 milioane au fost credite acordate sub conducerea Barclays Europe.

Noua investiție de 100 milioane dolari va permite, așadar, companiei să accelereze implementarea tehnologiilor de transport autonom și să își extindă prezența globală, într-o piață unde sustenabilitatea și inovațiile tehnologice devin factori decisivi.