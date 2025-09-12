Camera de bord – drepturi și obligații pentru șoferii din România în 2025. Când trebuie să predai filmările Poliției

Tot mai mulți șoferi din România aleg să își monteze camere de bord pentru a se proteja în cazul unor accidente sau situații neprevăzute în trafic. Imaginile surprinse pot clarifica cine a greșit și pot deveni probe în fața instanței. Însă, odată cu această practică, apare și întrebarea: poate poliția să te oblige să predai filmările?

Este legal să filmezi cu o cameră de bord?

Da, camerele de bord sunt legale, însă utilizarea imaginilor este supusă regulilor GDPR. Filmările pot fi folosite ca probe dacă surprind incidente rutiere, încălcări ale legii sau detalii relevante pentru o anchetă.

Ce nu este permis este distribuirea publică a acestor înregistrări, de exemplu pe internet, atunci când identitatea șoferilor sau pasagerilor este vizibilă. Numerele de înmatriculare, fețele ori alte date personale trebuie anonimizate. În caz contrar, cel care publică imaginile poate fi tras la răspundere.

Camerele de bord filmează de obicei atât în fața, cât și în spatele mașinii, surprinzând semafoare, indicatoare și reacțiile altor șoferi. Tocmai de aceea, aceste imagini pot avea o valoare juridică importantă, dar doar dacă sunt folosite corect.

Poate poliția să te oblige să predai filmările?

Răspunsul este nu. Camera de bord este un bun personal, iar imaginile stocate îți aparțin. Organele de anchetă nu au dreptul să îți ceară forțat înregistrările, nici măcar atunci când ești implicat într-un accident.

Singura excepție apare atunci când instanța de judecată consideră că imaginile sunt esențiale pentru soluționarea unui caz. În acest scenariu, judecătorul poate dispune predarea sau confiscarea camerei de bord ori a dispozitivului de stocare.

Mai mult, dacă imaginile au fost șterse înainte de emiterea unei astfel de decizii, nu ești vinovat de distrugerea probelor. În practică, poliția preferă să se bazeze pe camerele oficiale de supraveghere și pe expertize tehnice, apelând rar la filmările de pe camerele de bord.

Poliția nu poate nici să ia camera sau stick-ul de memorie fără acordul tău. Doar un procuror sau o instanță pot dispune ridicarea lor, în cadrul unei proceduri oficiale. Dacă filmările sunt obținute abuziv, există riscul ca întregul proces să fie anulat.

În 2025, camerele de bord rămân un aliat pentru șoferi, dar și o responsabilitate. Dacă vrei să folosești filmările pentru a-ți apăra drepturile, le poți preda de bună voie poliției sau instanței. În schimb, dacă imaginile te-ar putea incrimina, legea îți oferă dreptul să refuzi predarea lor, până în momentul în care un judecător decide altfel.

Pe scurt, poliția nu te poate obliga să predai filmările, dar instanța o poate face.