Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Camera de bord – drepturi și obligații pentru șoferii din România în 2025. Când trebuie să predai filmările Poliției

ACTUALITATE
Camera de bord - drepturi și obligații pentru șoferii din România în 2025. Când trebuie să predai filmările Poliției
Camera de bord în trafic vine cu responsabilități

Tot mai mulți șoferi din România aleg să își monteze camere de bord pentru a se proteja în cazul unor accidente sau situații neprevăzute în trafic. Imaginile surprinse pot clarifica cine a greșit și pot deveni probe în fața instanței. Însă, odată cu această practică, apare și întrebarea: poate poliția să te oblige să predai filmările?

Este legal să filmezi cu o cameră de bord?

Da, camerele de bord sunt legale, însă utilizarea imaginilor este supusă regulilor GDPR. Filmările pot fi folosite ca probe dacă surprind incidente rutiere, încălcări ale legii sau detalii relevante pentru o anchetă.

Ce nu este permis este distribuirea publică a acestor înregistrări, de exemplu pe internet, atunci când identitatea șoferilor sau pasagerilor este vizibilă. Numerele de înmatriculare, fețele ori alte date personale trebuie anonimizate. În caz contrar, cel care publică imaginile poate fi tras la răspundere.

Vezi și:
Telefonul în mână la semafor când ești la volan, pretext de amendă usturătoare. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Codul Rutier 2025 și alcoolemia la volan permisă în România – când rămâi fără permis de conducere trei luni

Camerele de bord filmează de obicei atât în fața, cât și în spatele mașinii, surprinzând semafoare, indicatoare și reacțiile altor șoferi. Tocmai de aceea, aceste imagini pot avea o valoare juridică importantă, dar doar dacă sunt folosite corect.

Poate poliția să te oblige să predai filmările?

Răspunsul este nu. Camera de bord este un bun personal, iar imaginile stocate îți aparțin. Organele de anchetă nu au dreptul să îți ceară forțat înregistrările, nici măcar atunci când ești implicat într-un accident.

Singura excepție apare atunci când instanța de judecată consideră că imaginile sunt esențiale pentru soluționarea unui caz. În acest scenariu, judecătorul poate dispune predarea sau confiscarea camerei de bord ori a dispozitivului de stocare.

Mai mult, dacă imaginile au fost șterse înainte de emiterea unei astfel de decizii, nu ești vinovat de distrugerea probelor. În practică, poliția preferă să se bazeze pe camerele oficiale de supraveghere și pe expertize tehnice, apelând rar la filmările de pe camerele de bord.

Poliția nu poate nici să ia camera sau stick-ul de memorie fără acordul tău. Doar un procuror sau o instanță pot dispune ridicarea lor, în cadrul unei proceduri oficiale. Dacă filmările sunt obținute abuziv, există riscul ca întregul proces să fie anulat.

În 2025, camerele de bord rămân un aliat pentru șoferi, dar și o responsabilitate. Dacă vrei să folosești filmările pentru a-ți apăra drepturile, le poți preda de bună voie poliției sau instanței. În schimb, dacă imaginile te-ar putea incrimina, legea îți oferă dreptul să refuzi predarea lor, până în momentul în care un judecător decide altfel.

Pe scurt, poliția nu te poate obliga să predai filmările, dar instanța o poate face.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
YouTube extinde dublajul cu AI la milioane de clipuri, inclusiv în klingoniană (româna, în curs de extindere)
YouTube extinde dublajul cu AI la milioane de clipuri, inclusiv în klingoniană (româna, în curs de extindere)
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile, ce schimbări au apărut
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile, ce schimbări au apărut
Prima țară din lume care își numește un ministru digital creat cu AI este în Europa. „Un politician incoruptibil, care nu minte și face ceea ce promite”
Prima țară din lume care își numește un ministru digital creat cu AI este în Europa. „Un politician incoruptibil, care nu minte și face ceea ce promite”
Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria: CNAIR introduce camere pentru controlul vitezei medii
Șoferii din România, monitorizați ca în Bulgaria: CNAIR introduce camere pentru controlul vitezei medii
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al cercetătorilor
Zeci de supermarketuri celebre în Germania se închid. Brandul cu tradiție, în fața unei crize importante
Zeci de supermarketuri celebre în Germania se închid. Brandul cu tradiție, în fața unei crize importante
De ce românii folosesc greşit cuvântul „weekend”? Mulţi nu ştiu regula oficială
De ce românii folosesc greşit cuvântul „weekend”? Mulţi nu ştiu regula oficială
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI publică imagini cu suspectul. Ce vârstă are? Update
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI publică imagini cu suspectul. Ce vârstă are? Update
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Playtech Știri
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...