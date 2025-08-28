Cambricon, rivalul chinez al Nvidia, urcă spre 80 mld. $ pe bursă după creșterea veniturilor cu 4.000%

Producătorul chinez de semiconductori Cambricon a anunţat rezultate record pentru primul semestru al anului, aprinzând entuziasmul investitorilor şi alimentând o urcare spectaculoasă a capitalizării de piaţă. Veniturile companiei au crescut cu peste 4.000% faţă de anul trecut, până la 2,88 miliarde yuani (aprox. 403 milioane dolari), iar profitul net a atins 1,04 miliarde yuani. Pe fondul acestor raportări, acţiunile au continuat raliul din 2025, iar valoarea Cambricon s-a apropiat de pragul de 80 de miliarde de dolari, după ce titlurile s-au dublat de la începutul anului. Pentru Beijing, performanţa e o confirmare că stimulentele şi comenzile publice pot accelera creşterea campionilor locali din semiconductori, scrie News.ro

ce a alimentat saltul: cerere internă, comenzi publice şi portofoliu extins

Explozia veniturilor vine pe un fundal de cerere robustă pentru acceleratoare AI şi servere de inferenţă destinate instituţiilor publice şi companiilor chineze. Cambricon, cunoscută pentru seriile sale de procesoare AI şi soluţii software aferente, a beneficiat de prioritizarea achiziţiilor locale în proiecte strategice – de la centre de date până la aplicaţii de inteligenţă artificială generativă. Pe piaţa internă, clienţii care întâmpină restricţii la importul de cipuri avansate au accelerat tranziţia către alternative autohtone, iar Cambricon se numără printre puţinii furnizori capabili să livreze volume relevante.

În plus, compania a început să îşi diversifice oferta: pe lângă acceleratoare, livrează toolchain-uri software optimizate pentru reţele neuronale moderne şi colaborează cu integratori locali pentru a scurta timpul de implementare. Combinarea hardware–software, împreună cu cicluri rapide de iterare a produselor, a contribuit la creşterea marjelor şi la îmbunătăţirea vizibilităţii asupra comenzilor pe termen scurt. Chiar dacă baza de comparaţie de anul trecut a fost modestă, ritmul actual rămâne ieşit din comun pentru un jucător listat, explicând interesul masiv al investitorilor.

limitele rămân: decalaj tehnologic faţă de nvidia şi constrângeri de fabricaţie

Chiar dacă este prezentată drept „rivala” Nvidia, Cambricon operează încă la o distanţă tehnologică semnificativă de liderul american, în special la nivelul performanţei pe watt, al ecosistemului de software şi al maturităţii pe sarcini de antrenare la scară foarte mare. În lipsa accesului liber la tehnologiile de fabricaţie de ultimă generaţie (inclusiv echipamente şi noduri avansate), producătorii chinezi depind de procese mai vechi sau de optimizări agresive pe arhitecturile existente. Aceasta limitează, deocamdată, competitivitatea directă în segmentul high-end, acolo unde Nvidia domină cu platforme hardware şi un ecosistem software cimentat în timp.

Pe termen scurt, direcţia pragmatică a Cambricon pare să fie zona de inferenţă şi soluţii dedicate pentru sarcini specifice, unde cerinţele de top absolut sunt mai puţin critice decât în centrele de antrenare LLM la scară. Compania are însă de demonstrat că poate susţine ritmul de inovaţie şi că poate construi un ecosistem de dezvoltatori suficient de atractiv pentru a evita fragmentarea instrumentelor şi a bibliotecilor. În plus, rămâne de văzut dacă marjele actuale pot fi menţinute în contextul unei posibile presiuni de preţ pe piaţa internă.

Raliul bursier – care a adăugat peste 40 de miliarde de dolari la valoarea de piaţă într-un interval scurt – reflectă aşteptări ridicate privind extinderea cotei de piaţă interne şi capturarea unei părţi din bugetele publice pentru infrastructură AI. Piaţa mizează că iniţiativele de autosuficienţă tehnologică ale Chinei vor susţine comenzi recurente pentru Cambricon, inclusiv în proiecte regionale şi în cloud-urile locale. În acelaşi timp, rezultatele record au îmbunătăţit profilul de risc al companiei, oferind managementului spaţiu pentru investiţii în R&D şi parteneriate strategice.

Totuşi, volatilitatea rămâne un factor de luat în calcul. O parte din creştere se datorează unei baze de venituri foarte reduse în perioada anterioară, iar normalizarea comenzilor sau întârzieri în validarea tehnică a noilor generaţii de cipuri ar putea tempera entuziasmul. De asemenea, înăsprirea controlului exporturilor de tehnologie şi eventuale schimbări de politică industrială pot influenţa atât costurile de producţie, cât şi calendarul de lansare al produselor. Pentru investitori, cheia va fi sustenabilitatea fluxului de comenzi şi livrarea, la timp, a foilor de parcurs tehnologice.