Călin Georgescu spune că nu a dorit să devină preşedinte. Care era planul lui, de fapt: „România, o Elveţie a Răsăritului”

La scurt timp după decizia CCR ce îi interzice să candideze la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu spune că nu a dorit să devină preşedinte. Care ar fi fost, de fapt, planul lui.

Călin Georgescu, prima reacție după decizia CCR

Reacția lui Călin Georgescu a venit sub forma unui mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

„Dragii mei, voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și sper că de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Pentru mine a fost o onoare să vă servesc cu toată ființa mea. Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc. Nu despre mine a fost vorba vreodată, pentru mine aţi contat voi. Nu este vorba despre omul Calin Georgescu. Sistemul nu accepta pe nimeni în afara lui, de asta am vrut să schimb sistemul. Pentru prima oară în 35 de ani am venit şi am spus adevărul, am vorbit despre corupţie, despre umilinţele la care suntem supuşi. Am venit cu soluţii, am cerut pace pentru noi toţi, pentru România. Am fost şi sunt un preşedinte al păcii. Am vrut că România să fie o Elveţie a Răsăritului. Ca să ajungem acolo trebuie să privim realitatea. Acum este sărăcie şi tristeţe, nu mai vreau asta pentru poporul meu. Am zis că vreau ca romanii să vină acasă de peste tot, aici am supărat UE pentru că ei nevoie de salahori pe salarii mici”, a transmis Călin Georgescu, pe o platformă de social media.

Georgescu susține că „sistemul” încearcă să „cenzureze drepturile cu orice preţ şi să trăim în minciună”.

„În fata sistemului când spui adevărul ajungi să faci păcatul capital, adevărul doare. Ei vor să ne cenzureze drepturile cu orice preţ şi să trăim în minciună. Violenta sistemului este fizică şi psihică. Violenta să vine din ură profundă pe care o au faţă de poporul pe care ar fi trebuit să îl protejeze. Eu vă mulţumesc tuturor, ştiu că vă simţiţi neindraptatiti, dar am ajuns aici din cauza tuturor celor care au aşteptat pe alţii, în loc să ne bazăm pe noi. Am crezut că va veni cineva să ne salveze, să acţioneze în locul nostru. Am greşit 35 de ani pentru că am lăsat tot în baza altora: NATO, UE, SUA…”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a amintit susținătorilor că în urmă cu șase luni i-a chemat „la o trezire în conștiință” și că românii trebuie să aleagă ce își doresc pentru viitor.