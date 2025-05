Călin Georgescu, primul mesaj pentru George Simion, după eșecul de la alegeri. Schimbări uriașe în mesajul fostului candidat: „Am jertfit pentru o țară demnă și liberă”

Călin Georgescu a avut prima reacție după ce protejatul său, George Simion, a pierdut alegerile prezidenșiale în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Vezi în rândurile de mai jos ce le-a transmis românilor.

Mesajul lui Călin Georgescu după alegerile prezidențiale

Unul dintre cele mai așteptate mesaje de după alegerile prezidențiale, cel al lui Călin Georgescu, a venit acum. Vizibil supărat și parcă obosit după campania electorală în care l-a susținut pe protejatul său, George Simion, Călin Georgescu a venit cu un mesaj în care le cere românilor să se ierte unul pe celălalt și a transmis chiar că se roagă inclusiv pentru președintele ales, Nicușor Dan.

„Demnitatea înseamnă că, mai presus de dreptatea personală, se alege pacea. Doar pacea aduce liniște și timp pentru vindecare. Atât. Iertați-vă unii pe alții, îmbrățișați-vă, ajutați-vă și rugați-vă neîncetat unii pentru alții. România nu este pierdută. Este doar rănită”, a declarat Călin Georgescu.

”Vă aud lacrimile grele”

Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale anulate din 2024 a vorbit și despre românii dezamăgiți de rezultatul alegerilor prezidențiale. Călin Georgescu a spus că le simte lacrimile.

„Unii dintre voi plângeți. Vă văd, vă simt, vă aud lacrimile grele. Nu plângeți pentru o înfrângere, ci din dragoste pentru țară și pentru neam. Îl felicit pe George Simion, a luptat și mă rog să continue să o facă cu onoare, cu hotărâre și cu energie, slujindu-și țara. Mă rog și pentru Nicușor Dan, să fie un președinte înțelept pentru România, mai ales în aceste vremuri tulburi. Dincolo de politică, privesc și către omul din el, căruia îi revine misiunea de a iubi acest popor”, a mai declarat Călin Georgescu.

”Adevărata bătălie nu se dă la urne trucate”

Georgescu a lăsat să se înțeleagă că alegerile au avut un rol mult mai important, românii având ocazia să-l aleagă pe Dumnezeu sau să se dezică de El. În plus, face și niște acuzații asupra votului, care în opinia sa a fost furat de sistem.

„Așa cum am declarat, nu am participat la o banală acțiune de alegere a unui candidat, ci la ceva măreț, la o mărturisire: îl alegem sau ne dezicem de Dumnezeu. O astfel de alegere am făcut fiecare în fața propriei conștiințe. Să nu-și piardă nimeni nădejdea. Indiferent de ceea ce va urma, rămâneți credincioși până la final, așa cum ați spus de atâtea ori: „Până la capăt!”. Adevărata bătălie nu se dă la urne trucate, nici pe scaunele puterii, ci în inimi statornice, care refuză să fie întunecate.

Eu am visat și am jertfit pentru o țară demnă și liberă. Curaj! Nu vă temeți, indiferent ce va veni peste această țară și peste această lume. Țineți calea dreaptă. Doar credeți, și atât. La final, o veste bună, și pentru unii, o veste insuportabilă: `Hristos a Înviat!`”, și-a încheiat Georgescu mesajul.