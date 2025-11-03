Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când se depun candidaturile

România se pregătește pentru un nou test electoral înainte de finalul anului. După o perioadă intensă marcată de multiple runde de alegeri, 2025 aduce un nou scrutin, de această dată parțial, în mai multe localități din țară. Autoritățile au anunțat oficial calendarul complet al alegerilor locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie, iar primele proceduri au început deja, odată cu startul perioadei electorale.

Unde se organizează alegerile locale parțiale din 7 decembrie

Potrivit Autorității Electorale Permanente (AEP), scrutinul din 7 decembrie vizează alegerea primarului general al Capitalei, președintelui Consiliului Județean Buzău, dar și a unor primari din 12 localități din diferite județe ale țării. Printre acestea se numără:

comuna Remetea (județul Bihor)

comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani)

comuna Marga (județul Caraș-Severin)

comunele Dobromir și Lumina (județul Constanța)

orașul Găești (județul Dâmbovița)

comuna Sopot (județul Dolj)

comuna Valea Ciorii (județul Ialomița)

comuna Vânători (județul Iași)

comunele Poienile de sub Munte și Șieu (județul Maramureș)

comuna Cârța (județul Sibiu).

Aceste alegeri vin ca urmare a vacantării unor funcții de primar sau de președinte de consiliu județean, iar autoritățile locale trebuie să restabilească structura administrativă prin vot.

Calendarul complet al alegerilor locale parțiale

Perioada electorală a debutat oficial duminică, marcând începutul tuturor procedurilor pentru scrutinul din decembrie. AEP a publicat lista completă a etapelor și termenelor-limită care trebuie respectate până în ziua votului.

11 noiembrie – începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar din localitățile menționate: Remetea, Mihai Eminescu, Marga, Dobromir, Lumina, Găești, Sopot, Valea Ciorii, Vânători, Poienile de sub Munte, Șieu și Cârța.

12 noiembrie – se dă startul depunerii candidaturilor pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Buzău și primar general al municipiului București.

16 noiembrie – este termenul-limită pentru înregistrarea alianțelor electorale, dar și pentru transmiterea semnelor electorale către birourile electorale de circumscripție.

17 noiembrie – se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor.

22 noiembrie – debutează campania electorală, momentul în care candidații își pot prezenta oficial programele și echipele.

23 noiembrie – rămânerea definitivă a candidaturilor.

2 decembrie – termen-limită pentru tipărirea buletinelor de vot, dar și pentru desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.

6 decembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale.

7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00 – ziua votului, când alegătorii își vor putea exprima opțiunea în secțiile de votare organizate special pentru aceste alegeri parțiale.

București și Buzău, în centrul atenției

Cele mai așteptate confruntări electorale vor avea loc în București și în județul Buzău. În Capitală, scrutinul pentru alegerea primarului general atrage deja atenția principalelor partide politice, care se pregătesc să-și anunțe candidații. La Buzău, alegătorii vor decide cine va ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean, una dintre cele mai importante poziții administrative la nivel local.

Potrivit datelor oficiale, termenul final pentru înscrierea candidaturilor în aceste două circumscripții este 17 noiembrie, iar până la 16 noiembrie trebuie depuse documentele de constituire a alianțelor electorale.

Pregătiri și reguli stricte pentru o campanie corectă

Autoritatea Electorală Permanentă a subliniat importanța respectării riguroase a calendarului stabilit, pentru a asigura desfășurarea în condiții legale și transparente a procesului electoral. Campania electorală, programată între 22 noiembrie și 6 decembrie, va fi supusă acelorași reguli ca la alegerile generale, iar instituțiile implicate vor monitoriza atent activitățile din teren.

Până la momentul votului, vor fi tipărite buletinele, vor fi amenajate secțiile și vor fi desemnați președinții birourilor electorale, astfel încât procesul din 7 decembrie să se desfășoare fără sincope.

Ziua votului: 7 decembrie 2025

Duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00, cetățenii din localitățile vizate își vor putea exercita dreptul de vot. Rezultatele provizorii sunt așteptate în aceeași seară, iar cele finale vor fi comunicate ulterior de birourile electorale.

Scrutinul reprezintă ultima etapă electorală a anului 2025 și are rolul de a restabili conducerea locală în comunitățile unde funcțiile au rămas vacante.