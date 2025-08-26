Calendar creștin ortodox septembrie 2025. Primele zile de toamnă au în tradiția ortodoxă un farmec aparte: soarele blând, frunzele căzând și un calendar religios bogat ce deschide lunile reci cu sărbători și pomeni duhovnicești. Septembrie, fiind prima lună de toamnă, începe anul bisericesc ortodox și continuă cu praznice împărătești majore care luminează sufletele credincioșilor. În cele ce urmează vei descoperi o prezentare detaliată, zi cu zi, a sărbătorilor din septembrie 2025, cu semnificațiile lor liturgice și spirituale.

Începutul anului bisericesc – 1 septembrie

1 septembrie marchează începutul anului bisericesc. În această zi se săvârșește slujba de Tedeum, prin care creștinii mulțumesc lui Dumnezeu pentru anul liturgic nou început.

Totodată, se cinstește memoria Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, Sfântului Simeon Stâlpnicul, și a celor 40 de mucenițe din Adrianopol.

Această zi poartă o încărcătură duhovnicească deosebită, fiind momentul de început al vieții liturgice – o resetare spirituală care îndeamnă credincioșii la noi începuturi în viața duhovnicească.

Sărbători mari ale Maicii Domnului – 8 și 9 septembrie

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului, unul dintre cele mai mari praznice împărătești, este celebrată cu multă cinste în Biserica Ortodoxă. Aceasta este una dintre sărbătorile cu cruce roșie, indicând solemnitatea și importanța liturgică a evenimentului Libertatea.

Aceste două zile sunt esențiale pentru înțelegerea misterului întrupării Mântuitorului, prin cele două ramuri genealogice ale lui Hristos.

Perioadă de post și sfinți cinstiți zi de zi (1–13 septembrie)

Între 1 și 13 septembrie, multe zile sunt de post, cu pomenirea unor sfinți importanți precum:

3 septembrie – Sf. Cuvios Neofit și Sf. Sfințit Mucenic Antim, ep. Nicomidiei;

4 septembrie – Sf. Prooroc Moise, Sf. Mc. Petroniu;

5 și 6 septembrie – Sf. Prooroc Zaharia și Elisabeta; minunarea Sf. Arhanghel Mihail;

7 septembrie – înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului;

zilele sunt marcate cu slujbe de pomenire și post (cu excepția zilelor cu dezlegare).

Înălțarea Sfintei Cruci – 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită pe 14 septembrie și este considerată una dintre cele 12 mari sărbători împărătești din Biserica Ortodoxă. Ea comemorează mai multe evenimente legate de Crucea Domnului:

Aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena (mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare) în anul 326, în Ierusalim, pe locul unde Mântuitorul fusese răstignit.

Astfel, sărbătoarea are o triplă semnificație: istorică, liturgică și teologică, punând accent pe puterea Crucii ca semn al biruinței, al mântuirii și al iubirii jertfelnice.

Importanța liturgică

Zi de post aspru: chiar dacă este praznic împărătesc, Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre puținele sărbători mari care se țin cu post. Credincioșii se abțin de la carne, lactate și ouă, în semn de cinstire a jertfei Mântuitorului pe Cruce.

chiar dacă este praznic împărătesc, Înălțarea Sfintei Cruci este una dintre puținele sărbători mari care se țin cu post. Credincioșii se abțin de la carne, lactate și ouă, în semn de cinstire a jertfei Mântuitorului pe Cruce. Slujba specială : în biserici se oficiază o rânduială deosebită: crucea împodobită cu flori și busuioc este scoasă în mijlocul bisericii, așezată pe o masă, iar preoții o ridică (o înalță) în cele patru puncte cardinale, binecuvântând poporul. Credincioșii se închină apoi crucii, sărutând-o cu evlavie.

: în biserici se oficiază o rânduială deosebită: crucea împodobită cu flori și busuioc este scoasă în mijlocul bisericii, așezată pe o masă, iar preoții o ridică (o înalță) în cele patru puncte cardinale, binecuvântând poporul. Credincioșii se închină apoi crucii, sărutând-o cu evlavie. Crucea este pusă în centrul vieții liturgice: cântările din această zi amintesc că prin cruce a venit bucurie întregii lumi și că ea este „păzitoarea întregii lumi, frumusețea Bisericii și întărirea credincioșilor”

Săptămâna după Înălțarea Sfintei Cruci (15–21 septembrie)

Următoarele zile continuă cu rememorarea unor sfinți:

15 septembrie – Sf. Iosif cel Nou de la Partoș;

16–17 septembrie – Sf. Sofian de la Antim, Sfânta Eufimia, Sf. Sofia și fiicele ei – toate zile de post

Pe 21 septembrie – se săvârșește Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci, precum și pomenirea Sf. Apostol Codrat și Proorocul Iona. Această zi este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci și aduce teme profunde despre asumarea crucii și urmarea lui Hristos.

Mesaj spiritual

Sărbătoarea transmite mai multe învățături fundamentale:

Crucea nu este doar un instrument de tortură, ci a devenit simbolul mântuirii și al biruinței lui Hristos asupra păcatului și morții.

Ea amintește credincioșilor că fără cruce nu există înviere – adică nu putem ajunge la biruința spirituală fără să trecem prin încercări și jertfă.

Ne îndeamnă la purtarea crucii personale, adică la acceptarea greutăților vieții cu credință și nădejde în Dumnezeu.

Ultimele zile ale lunii – 22–30 septembrie

Septembrie se încheie cu pomenirea altor sfinți importanți:

22 septembrie – Sf. Teodosie de la Brazi, Sf. Foca;

23 septembrie – Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;

24 septembrie – Sfânta Muceniță Tecla și Sf. Cuvios Siluan Athonitul;

25 septembrie – Sfânta Eufrosina și Sf. Serghei de Radonej;

26 septembrie – sărbătoarea Mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, respectiv pomenirea

Voievodului Neagoe Basarab, o zi cu dezlegare la ulei și vin;

27 septembrie – Sf. Antim Ivireanul (martir);

28 septembrie – Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată);

29 septembrie – Sf. Chiriac Sihastrul;

30 septembrie – Sf. Grigorie Luminătorul.

Septembrie 2025 este o lună esențială din perspectivă liturgică și spirituală: începe anul bisericesc, oferă sărbători majore împărătești și zile de post care ne îndeamnă la rugăciune, curățire și comuniune cu Hristos.

De la Nașterea Maicii Domnului până la Înălțarea Sfintei Cruci, calendarul ne conduce prin momente de profundă reflecție și luminare a credinței.