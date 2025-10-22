Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?

Skyborne Technologies a dezvăluit în premieră în Statele Unite un nou sistem robotic denumit CODiAQ (Controller-Operated Direct-Action Quadruped), un câine mecanic capabil să se deplaseze autonom și să lanseze grenade cu ajutorul inteligenței artificiale.

Proiectul, finanțat de Biroul Secretarului Adjunct al Apărării pentru Operațiuni Speciale și Conflicte de Intensitate Redusă, marchează o etapă importantă în dezvoltarea roboților de luptă destinați misiunilor directe, scrie Interesting Engineering.

CODiAQ este conceput pentru a oferi unităților militare mici o alternativă letală controlată de la distanță, ce poate fi desfășurată rapid pe teren și manevrată de un singur operator.

Dispozitivul are capacitatea de a acționa în medii complexe, reducând riscul pentru soldați și crescând precizia loviturilor.

Tehnologie modulară și sisteme autonome de țintire

Inima sistemului CODiAQ este un mecanism modular care permite atașarea unor arme diferite, printre care un lansator de grenade HAVOC de 40 mm și un modul de pușcă cu țeavă lisă CHAOS de calibru 12. Acestea sunt asistate de software avansat de țintire bazat pe AI, care calculează traiectoria și ajustează automat lovitura.

Componenta denumită Targeting Electronics Optical Box (TEOB) oferă capabilități de calcul integrate pentru operațiuni de zi și de noapte, permițând robotului să identifice, să urmărească și să angajeze simultan mai multe ținte cu o precizie ridicată.

Dispozitivul este proiectat pentru a fi ușor de utilizat: poate fi pregătit pentru acțiune în doar câteva minute și controlat de la distanță cu un dispozitiv portabil. Potrivit companiei, un operator poate fi instruit să utilizeze sistemul în câteva zile, ceea ce simplifică implementarea pe teren și reduce timpul de pregătire.

Rezistență și colaborare om-mașină

CODiAQ este construit pentru a face față condițiilor dificile. Certificarea IP-67 îi conferă rezistență la praf și apă, permițând funcționarea în ploaie, noroi sau deșert.

Datorită mobilității pe care o are, robotul poate urca scări, traversa teren accidentat și pătrunde în spații înguste unde vehiculele convenționale nu pot ajunge.

Autonomia bazată pe AI îi oferă capacitatea de a naviga independent, în timp ce operatorul uman se concentrează pe obiectivele misiunii.

Combinând mobilitatea și precizia, CODiAQ poate fi folosit atât pentru angajamente directe, cât și pentru breșe balistice, fiind potrivit pentru luptă urbană, apărarea perimetrelor și operațiuni neregulate.

Skyborne intenționează să integreze CODiAQ într-o rețea tactică de colaborare om-mașină, conectând robotul terestru cu drona Cerberus MI pentru a crea un ecosistem sincronizat între platformele aeriene și cele de sol. Acest concept promite să extindă capacitățile unităților militare, oferindu-le mijloace de observare și atac coordonat în timp real.

Sistemul a fost prezentat oficial la expoziția anuală a Asociației Armatei Statelor Unite (AUSA) din Washington, între 13 și 15 octombrie 2025, unde a atras atenția pentru combinația sa între cost redus, flexibilitate și putere de foc. Skyborne descrie CODiAQ drept un pas major către o nouă generație de roboți militari ghidați de inteligență artificială.