Cadoul special făcut de Elena Udrea fetiţei sale. Eva Maria a fost cea mai fericită: „Cea mai frumoasă aniversare”

Aniversările copiilor sunt mereu momente de bucurie, dar pentru Elena Udrea, sărbătoarea fiicei sale a avut o încărcătură aparte. După anii petrecuți departe de familie, fostul politician a reușit, în sfârșit, să îi fie alături micuței Eva Maria la o zi de naștere. Evenimentul a devenit astfel nu doar o aniversare, ci o revedere plină de emoție, marcată de un cadou care i-a adus fetiței zâmbetul pe buze.

Eva Maria a împlinit șapte ani și și-a dorit un cadou special

Pe 20 septembrie, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov a împlinit șapte ani. Ziua a fost sărbătorită printr-o petrecere organizată chiar acasă, acolo unde micuța a primit în dar ceea ce își dorise de mult timp: un pui de pisică. Udrea a mărturisit că a vrut să îi îndeplinească fiicei ei dorința, mai ales că aceasta și-a dorit dintotdeauna un animăluț de companie.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de «La mulți ani!» acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati”, a povestit Elena Udrea pentru Spynews TV.

O aniversare diferită de toate celelalte

Pentru Eva Maria, prezența mamei a transformat ziua de naștere într-un moment unic. Fostul politician a explicat că, până acum, fiecare aniversare era însoțită de o mare dezamăgire, pentru că nu putea fi prezentă. De aceea, această sărbătoare a avut pentru amândouă o semnificație deosebită.

„Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a mai declarat Udrea.

Revederea cu fiica, un moment copleșitor

Elena Udrea a fost eliberată în vara acestui an, iar întâlnirea cu fiica ei a reprezentat o clipă plină de emoții. Deși s-a pregătit sufletește pentru acea revedere, fostul politician spune că realitatea a depășit orice așteptări.

„A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. Astăzi, când mă uitam întâmplător peste filmare, mi-au dat lacrimile (…) A fost, pentru un copil de șase ani, mai greu decât pentru mine”, a mărturisit Udrea.

Aceasta a recunoscut că perioada petrecută în spatele gratiilor a fost și mai grea din cauza gândului că fiica ei suferă.