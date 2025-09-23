Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 20:27
de Vieriu Ionut

Cadoul special făcut de Elena Udrea fetiţei sale. Eva Maria a fost cea mai fericită: „Cea mai frumoasă aniversare”

Vedete și media
Cadoul special făcut de Elena Udrea fetiţei sale. Eva Maria a fost cea mai fericită:
Elena Udrea și Eva Maria Sursă foto: Arhivă

Aniversările copiilor sunt mereu momente de bucurie, dar pentru Elena Udrea, sărbătoarea fiicei sale a avut o încărcătură aparte. După anii petrecuți departe de familie, fostul politician a reușit, în sfârșit, să îi fie alături micuței Eva Maria la o zi de naștere. Evenimentul a devenit astfel nu doar o aniversare, ci o revedere plină de emoție, marcată de un cadou care i-a adus fetiței zâmbetul pe buze.

Eva Maria a împlinit șapte ani și și-a dorit un cadou special

Pe 20 septembrie, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov a împlinit șapte ani. Ziua a fost sărbătorită printr-o petrecere organizată chiar acasă, acolo unde micuța a primit în dar ceea ce își dorise de mult timp: un pui de pisică. Udrea a mărturisit că a vrut să îi îndeplinească fiicei ei dorința, mai ales că aceasta și-a dorit dintotdeauna un animăluț de companie.

„Am adoptat un pisicuț abandonat, un pui de nici două luni și asta a făcut-o cea mai bucuroasă. A avut parte de vizite și de urări de «La mulți ani!» acasă (…) S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati”, a povestit Elena Udrea pentru Spynews TV.

O aniversare diferită de toate celelalte

Pentru Eva Maria, prezența mamei a transformat ziua de naștere într-un moment unic. Fostul politician a explicat că, până acum, fiecare aniversare era însoțită de o mare dezamăgire, pentru că nu putea fi prezentă. De aceea, această sărbătoare a avut pentru amândouă o semnificație deosebită.

Vezi și:
Elena Udrea, primul interviu după ieşirea din închisoare. Ce i-a spus Evei: „Nu trebuie să îi fie ruşine cu mine”. Îl consideră pe Traian Băsescu vinovat pentru încarcerare?
Cum arată o zi din viaţa Elenei Udrea? Nici ea nu şi-a închipuit că îi va plăcea să ducă un astfel de trai. Adrian Alexandrov o susţine în tot ce face

„Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, a mai declarat Udrea.

Revederea cu fiica, un moment copleșitor

Elena Udrea a fost eliberată în vara acestui an, iar întâlnirea cu fiica ei a reprezentat o clipă plină de emoții. Deși s-a pregătit sufletește pentru acea revedere, fostul politician spune că realitatea a depășit orice așteptări.

„A fost extrem de emoționant. Oricât m-am pregătit și mi l-am imaginat (…), a fost peste orice am crezut eu că va fi. Astăzi, când mă uitam întâmplător peste filmare, mi-au dat lacrimile (…) A fost, pentru un copil de șase ani, mai greu decât pentru mine”, a mărturisit Udrea.

Aceasta a recunoscut că perioada petrecută în spatele gratiilor a fost și mai grea din cauza gândului că fiica ei suferă.

„Faptul că acasă era un copil care suferea enorm a fost extrem de greu de suportat (…) Suferința pentru ce știam, drama pe care știam că o traversează copilul meu a fost extrem de mare. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin ce a trecut Eva, așa cum a suferit Eva”, a adăugat ea.

„Ziua zero” a robinetelor uscate: tot mai multe regiuni ar putea rămâne fără apă mai repede decât ne așteptăm
Recomandări
Câte calorii are matcha, noua băutură preferată de români
Câte calorii are matcha, noua băutură preferată de români
Cele mai scumpe supermarketuri din România, în 2025. Surpriză la locul al doilea
Cele mai scumpe supermarketuri din România, în 2025. Surpriză la locul al doilea
Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie
Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie
Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti
Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Revista presei
Adevarul
Trump, probleme cu teleprompterul și scările rulante la Adunarea Generală a ONU. Mesaj tranșant pentru Europa
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Playtech Știri
Sezonul Balanţei aduce noroc din plin pentru aceste zodii. Vor avea o lună cum nici nu au visat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...