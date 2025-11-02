Cadou de la Paris pentru America, la 250 de ani de independență. Francezii vor să ridice cea mai înaltă statuie din Occident

Un atelier de sculptură din Paris, Atelier Missor, a anunțat că vrea să marcheze semicentenarul american din 2026 cu „cea mai înaltă statuie din Occident”, botezată „Gardianul Libertății”. Anunțul, însoțit de o fotografie cu o machetă de mari dimensiuni, a aprins imediat dezbaterea: între entuziasmul simbolic al unui nou „cadou din Franța” și întrebările pragmatice despre finanțare, autorizații și termenul extrem de strâns. Compania a confirmat proiectul, subliniind că provocarea principală nu este neapărat banii, ci obținerea vizelor și a tuturor aprobărilor pentru a construi pe pământ american, scrie Newsweek.com.

Ce propun francezii și de ce acum

Atelier Missor spune că „Gardianul Libertății” ar fi cel mai înalt monument din „Occident”, fără a preciza explicit înălțimea sau granițele acestei definiții. Macheta prezentată arată un bărbat acoperit cu o pânză la brâu, purtând pe umăr o sferă uriașă – o imagine albă, cu aspect de piatră, încărcată de simboluri despre forță, sprijin și veghe. Alegerea momentului nu e întâmplătoare: pe 4 iulie 2026, SUA marchează 250 de ani de la Declarația de Independență, iar istoria face singură legătura cu Statuia Libertății, dăruită Americii de poporul francez în 1886, la centenarul independenței.

Atelierul a mai fluturat ideea unui „nou” monument al libertății încă din primăvară, când o postare cu o statuie stilizată, „capabilă să reziste milioane de ani” din titan, a devenit virală. Chiar și figuri proeminente din tehnologie au comentat, alimentând hype-ul. Dincolo de efervescența online, atelierul insistă că acum planul e real, iar ambiția e clară: un proiect iconic, finalizat „în mai puțin de un an”. O promisiune care, logistic, ridică sprâncene.

Cursa pentru un record și comparațiile inevitabile

Fără o țintă de înălțime comunicată, comparațiile curg din oficiu. În America de Nord, recordul e deținut de „The Birth of the New World” (monumentul Cristofor Columb) din Puerto Rico, cu aproximativ 110 metri (circa 360 ft). În Europa, un reper vizibil este „Motherland Monument” din Kiev, de ~102 metri (335 ft). Ca să revendice titlul „cea mai înaltă din Occident”, „Gardianul Libertății” ar trebui, așadar, să depășească aceste praguri — iar asta înseamnă fundații, structură, montaj, protecție seismică și de vânt, plus o coregrafie administrativă impecabilă.

Deocamdată, atelierul nu a indicat nici locația, nici partenerii tehnici sau instituționali din SUA. A ridicat însă o altă miză: timpul. Construirea unui astfel de colos „sub un an” ar cere o mobilizare de șantier rar întâlnită, cu echipe, prefabricate, logistică portuară și rutieră, și, mai ales, aprobări rapide la nivel federal și local.

Entuziasm, scepticism și discuția despre simbol

Proiectul a strâns atât aplauze, cât și critici. Printre reacții, artistul britanic Alexander Adams a sugerat că dacă monumentul vrea să fie „un gardian”, anatomia și compoziția ar trebui să exprime tensiune, efort, „sinew and strain” — altfel, imaginea riscă să pară facilă, „ca și cum ar purta lumea ca pe un balon”. Este un refren clasic în marile comenzi publice: cum tradu ci valori abstracte — libertate, forță, protecție — într-o formă care să emoționeze și, în același timp, să reziste criticii estetice?

În oglindă, adepții proiectului invocă forța legăturii culturale franco-americane și valul de interes global pentru aniversarea SUA la 250 de ani, într-un moment în care marile democrații caută repere vizuale noi, capabile să coaguleze identități și să atragă turism.

Ce poate urma și ce întrebări rămân

În plan practic, miza e dublă: obținerea rapidă a vizelor și autorizațiilor americane, plus structurarea finanțării într-un calendar care să permită montajul înainte de iulie 2026. Fără răspunsuri la „unde” și „cât de mare”, orice plan rămâne într-o zonă de intenție spectaculoasă, dar nedefinită. Știm însă că apetitul pentru ceremoniale va crește: Washington D.C. a găzduit deja parade pentru aniversarea Armatei SUA (250 de ani), iar 2026 promite evenimente ample în toată țara.

Dacă „Gardianul Libertății” prinde viață, ar putea deveni un dialog contemporan cu Statuia Libertății — nu un înlocuitor, ci un ecou pentru un nou secol de alianță culturală. Dacă nu, va rămâne o poveste despre ambiție, timing și cât de greu este să transformi un val de viralitate într-un reper din piatră și metal. În ambele scenarii, Parisul a aruncat mănușa. Rămâne ca America să decidă dacă o ridică.