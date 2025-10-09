Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă. Bula imobiliară europeană, în 2025, pe scurt

Europa traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu pe piața imobiliară. Potrivit datelor publicate de Eurostat și analizate de Euronews Business, prețurile locuințelor în Uniunea Europeană au crescut în medie cu 5,4% în al doilea trimestru din 2025, marcând al șaptelea an consecutiv de scumpiri. În realitate, fenomenul este chiar mai pronunțat în unele țări din sudul și estul continentului, unde creșterile au depășit pragul de 10% într-un singur an.

În timp ce Finlanda este singura excepție notabilă – înregistrând o scădere de 1,3% –, țări precum Portugalia, Bulgaria, Ungaria, Croația și Spania se confruntă cu o explozie a prețurilor, care riscă să alimenteze o nouă bulă imobiliară europeană. În ciuda inflației, a dobânzilor ridicate și a unei cereri tot mai limitate din partea tinerilor cumpărători, apetitul investitorilor internaționali și deficitul cronic de locuințe continuă să împingă piața în sus.

Portugalia și Bulgaria, liderii creșterilor din 2025

Conform raportului Eurostat, Portugalia se situează pe primul loc în clasamentul creșterilor, cu un salt de 17,1% în termeni nominali și de 14,3% în termeni reali. Valul de digital nomads, programele fiscale preferențiale și lipsa locuințelor noi au făcut din Lisabona și zonele de coastă adevărate epicentre ale scumpirilor. „Cererea străină și regimurile de rezidență avantajoase au amplificat concurența pentru stocul existent”, a explicat Mikk Kalmet de la Global Property Guide, citat de Euronews.

Bulgaria urmează un model similar, cu o creștere de 15,5% a prețurilor și un avans real de 14,1%. Accesul mai facil la credite ipotecare și optimismul legat de aderarea la zona euro au alimentat cererea, în special în Sofia și pe litoralul Mării Negre. Deloitte confirmă în Property Index 2025 că „expansiunea economică și stabilitatea macroeconomică au transformat Bulgaria într-o piață atractivă pentru investitorii regionali”.

Țările din sud și est, în fruntea clasamentului european

Croația (13,2%), Spania (12,8%) și Ungaria (15,1%) au înregistrat de asemenea creșteri de două cifre, fiind impulsionate de turism, investiții străine și piața închrierilor pe termen scurt. În aceste regiuni, randamentele imobiliare au rămas atractive în ciuda costurilor de finanțare mai mari. În schimb, în marile economii europene – Germania, Franța și Italia – creșterile au fost moderate, între 3% și 4%, sub media Uniunii.

Analiza pe termen lung, între 2020 și 2025, arată că Portugalia conduce detașat cu o creștere de peste 40% a prețurilor reale, urmată de Croația (+29,9%), Ungaria (+29,4%) și Lituania (+28,8%). Finlanda, pe de altă parte, a înregistrat o scădere dramatică de 18%, reflectând stagnarea economică, șomajul ridicat și o piață saturată de locuințe noi.

Fenomenul portughez și ecourile pandemiei

Un aspect esențial care explică actuala bulă imobiliară este moștenirea pandemiei. Liberalizarea muncii la distanță a permis angajaților și antreprenorilor să se mute în zone mai atractive, unde calitatea vieții și climatul sunt mai favorabile. Portugalia, Croația și Grecia s-au transformat astfel în destinații preferate pentru relocare, atrăgând capital străin, dar și presiuni suplimentare pe piața locală.

Alex Koch de Gooreynd, analist Knight Frank, notează că „piețele tradiționale din Portugalia – Porto, Lisabona, Cascais, Comporta și Algarve – au fost dominate istoric de cumpărători care caută un stil de viață, nu doar o investiție”. În prezent, însă, cererea se mută și spre regiunile rurale din Alentejo, semn că piața începe să se extindă dincolo de marile centre urbane.

Europa între criză și adaptare

Cifrele prezentate de Euronews Business conturează o realitate paradoxală: în timp ce dobânzile cresc și costurile de trai apasă bugetele gospodăriilor, prețurile locuințelor refuză să se corecteze. Lipsa de construcții noi, mobilitatea crescută a forței de muncă și investițiile speculative țin piața într-o stare artificială de efervescență.

Experții avertizează că, fără o reglementare mai strictă și politici publice de acces la locuințe, bula imobiliară europeană din 2025 riscă să se transforme într-o criză reală, în special în statele unde diferența dintre veniturile medii și prețurile locuințelor s-a dublat în ultimii cinci ani.