Bugetarul din România, fost electrician, care are un salariu 11.000 de euro lunar. „Am familie, am copil, trebuie să îi întreţin”

România continuă să surprindă atunci când vine vorba despre ierarhia salariilor din sectorul public, în contextul în care legea salarizării unitare – menită să aducă mai multă echitate în sistem – rămâne blocată din motive de austeritate. Un exemplu elocvent este cel al directorului Monetăriei Statului, Octavian Schen, care în anul 2024 a avut un venit lunar de 56.787 de lei, adică de două ori mai mare decât salariul președintelui României.

Întrebat cum a ajuns să câștige mai mult decât șeful statului, Schen a declarat că este posibil ca președintele „să nu fie plătit suficient de bine”.

De 15 ani la conducerea Monetăriei Statului

Octavian Schen ocupă funcția de director general al Monetăriei Statului – instituție aflată în subordinea Băncii Naționale a României – din august 2010, iar în 2024 a ajuns la un venit de peste 11.000 de euro pe lună.

„Dacă veți analiza cei 15 ani de mandat, veți constata că, în medie, am încasat aproximativ 1.000 de euro. Faptul că au fost momente în care s-au negociat aceste drepturi și remunerații se datorează unor indicatori de performanță”, a explicat Schen.

La remarca reporterului că veniturile sale sunt duble față de cele ale președintelui, acesta a replicat:

„Eu nu cunosc atribuțiile domnului președinte. Poate Președintele României nu este plătit suficient de bine. Există dialog pentru anumite ajustări. Am familie, am copil și e firesc ca fiecare să își dorească un trai decent.”

Întrebat să ofere detalii despre indicatorii de performanță în baza cărora primește aceste remunerații, Schen a evitat un răspuns concret:

„Eu nu vă întreb pe dumneavoastră pentru ce primiți un anumit salariu.”

Salarii și indemnizații în creștere semnificativă

Potrivit G4Media, Octavian Schen și-a început cariera în cadrul Monetăriei Statului ca electrician (1998–2003), apoi a absolvit Academia de Studii Economice, devenind contabil, ulterior șef al Serviciului Resurse Umane, secretar al Consiliului de Administrație, contabil-șef, iar din 2010, director general.

Datele din bilanțul financiar al Regiei Autonome Monetăria Statului arată o creștere semnificativă a cheltuielilor cu personalul:

în 2023, acestea au fost de 26.880.592 de lei;

în 2024, au ajuns la 36.949.639 de lei.

De asemenea, Monetăria Statului a acordat prime de pensionare angajaților – de până la patru salarii de încadrare.

Indemnizația directorului general a crescut de la 431.491 de lei în 2023 la 681.450 de lei în 2024, echivalentul unui venit lunar de 56.787 de lei – dublul salariului președintelui României, care este de 26.730 de lei.

Cazul lui Octavian Schen readuce în atenție disparitățile majore din sistemul public de salarizare, unde unele funcții tehnice sau administrative pot aduce venituri de top, în timp ce demnitari de rang înalt, precum președintele țării, sunt plătiți mai modest.

Între timp, legea salarizării unitare, menită să echilibreze aceste diferențe, rămâne suspendată, în așteptarea unor „vremuri mai bune” din punct de vedere bugetar.