Bugetarii care rămân fără bonusurile regești de la stat. Guvernul vrea să le interzică prin lege

Guvernul ia măsuri radicale în ceea ce priveşte bonusurile generoase acordate la pensionare unor angajaţi din sectorul de stat. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat miercuri că a finalizat proiectul de modificare a Ordonanţei de Urgenţă privind Statutul personalului silvic. Această schimbare are ca scop interzicerea unor sporuri considerate excesive la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.

Oficialul a explicat că proiectul a fost elaborat în urma unor consultări ample, inclusiv prin organizarea unei Comisii de Dialog Social şi a unei consultări publice.

”Ne-am consultat cu toate părţile, am avut Comisie de Dialog Social astăzi, am avut ieri consultare publică la minister, putem să spunem că prin lege vom interzice bonusurile neruşinate de la Romsilva. Astăzi urmează să trimit ministerelor avizatoare textul de ordonanţă, am semnat-o chiar în acest moment şi am convingerea că foarte repede în Guvern vom corecta această nedreptate”, a mai afirmat ministrul.