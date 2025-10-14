Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 20:45
de Badea Violeta

Bugetarii care pot primi salarii mai mari cu 50%. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru acordarea majorării
Salarii mai mari cu 50% pentru anumiti bugetari

O categorie importantă de bugetari ar putea beneficia de majorări salariale semnificative, de până la 50%, potrivit Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Creșterile nu se aplică automat, ci doar în baza unor evaluări stricte, realizate conform unor indicatori clari de performanță profesională.

Cine poate beneficia de majorarea salarială de 50%

Conform prevederilor legale, majorarea de până la 50% calculată la solda de funcţie, salariul de funcţie sau salariul de bază se acordă personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale.

Poliţia Română a transmis că aceste creșteri nu sunt destinate doar celor din funcții de conducere, ci și polițiștilor care s-au remarcat prin rezultate excepționale, prin activități care au contribuit semnificativ la siguranța publică.

”Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii”, a transmis instituția.

Cum se stabilește cine primește această majorare

Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, derulate conform legislaţiei şi reglementărilor interne. Aceste evaluări se bazează pe indicatori de performanţă profesională cuantificabili, iar propunerile sunt analizate şi avizate ierarhic.

”Propunerile de recompensare sunt analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, precizează Poliţia Română.

În plus, numărul posturilor pentru care se poate acorda această majorare este limitat la maximum 5% din totalul posturilor prevăzute în statele de organizare, iar deciziile se comunică instituțiilor în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor sau în iunie pentru al doilea semestru.

Care sunt criteriile ce fac diferența

Pentru a beneficia de această majorare, angajații trebuie să demonstreze performanțe profesionale excepționale, documentate în rapoartele de activitate.

Exemplele oferite de Poliția Română includ intervenții care au salvat vieți omenești, acțiuni de prevenire a infracțiunilor grave sau soluționarea unor cazuri complexe.

Sursa oficială mai arată că astfel de situaţii sunt atent documentate și constituie criterii de departajare în procesul de acordare a recompenselor. Instituția subliniază că rămâne ferm angajată în asigurarea transparenței și corectitudinii:

”Poliţia Română îşi manifestă respectul faţă de toţi poliţiştii care, prin profesionalism şi devotament, contribuie zilnic la protejarea vieţii, integrităţii şi bunurilor cetăţenilor, respingând orice încercare de a distorsiona realitatea privind modul de acordare a recompenselor.”

