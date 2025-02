Bug bizar pe iPhone: cuvântul „rasist” este transformat automat în „Trump”

Un nou bug al sistemului iOS a stârnit controverse după ce utilizatorii au descoperit că iPhone-urile schimbă automat cuvântul „rasist” în „Trump” atunci când se folosește funcția de dictare vocală. Deși Apple susține că acest comportament se datorează unei „suprapuneri fonetice”, mulți utilizatori consideră explicația greu de crezut, mai ales că cele două cuvinte nu au o asemănare sonoră evidentă.

Primii care au sesizat problema au fost utilizatorii TikTok, care au postat clipuri în care demonstrau cum funcția de dictare a iPhone-ului înlocuiește temporar cuvântul „rasist” cu „Trump” în aplicații precum Messages. Acest comportament a fost confirmat ulterior și de jurnaliștii de la Engadget, care au reușit să reproducă bug-ul pe propriile dispozitive.

Mai exact, când un utilizator rostește cuvântul „rasist” folosind funcția de transcriere vocală, sistemul iOS îl afișează pentru o fracțiune de secundă ca „Trump” înainte de a-l corecta automat. Această eroare bizară a generat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, unde utilizatorii au început să speculeze despre originea sa.

Unii consideră că este vorba despre o eroare tehnică legată de algoritmii de recunoaștere vocală, în timp ce alții suspectează că un angajat Apple ar fi putut introduce intenționat acest comportament ca o glumă. Aceste teorii au fost amplificate și de un expert în inteligență artificială care a lucrat anterior la Siri și care a declarat pentru The New York Times că acest fenomen ar putea fi rezultatul unei „farse serioase” realizate de cineva din interiorul companiei.

Apple oferă o explicație vagă

Într-o declarație oficială oferită publicației The New York Times, Apple a atribuit bug-ul unei „suprapuneri fonetice” între cele două cuvinte, chiar dacă acestea nu par să aibă o asemănare evidentă în pronunție. Mai mult decât atât, utilizatorii au remarcat că transformarea nu are loc atunci când cuvântul „trump” este folosit ca substantiv comun, ci doar atunci când apare cu majusculă, ceea ce indică o posibilă referință la fostul președinte al SUA.

Până în acest moment, Apple nu a oferit detalii suplimentare despre problema dictării și nici nu a anunțat un eventual update de software care să o remedieze. Deși acest tip de erori sunt rare, ele ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sistemele de inteligență artificială din iOS interpretează și corectează cuvintele utilizatorilor.

Acest incident vine într-un moment delicat pentru Apple, care tocmai a anunțat o investiție de 500 de miliarde de dolari în facilități de producție pentru servere AI. Planul, care fusese deja stabilit anterior, a fost confirmat la scurt timp după ce CEO-ul Apple, Tim Cook, s-a întâlnit cu fostul președinte Donald Trump la Casa Albă. Această coincidență a alimentat și mai mult speculațiile despre posibile conexiuni între bug-ul iOS și politica americană.

Reacțiile utilizatorilor și impactul asupra imaginii Apple

O astfel de eroare, fie ea intenționată sau nu, poate avea un impact major asupra imaginii Apple. Compania este deja criticată pentru influența pe care o are asupra modului în care utilizatorii consumă informația digitală, iar un bug de acest tip ridică întrebări despre posibile manipulări ale algoritmilor de recunoaștere vocală.

Utilizatorii au reacționat rapid pe rețelele sociale, unii făcând glume despre eroare, iar alții acuzând Apple de posibile intervenții deliberate în interpretarea limbajului. Într-o eră în care tehnologia AI joacă un rol din ce în ce mai important în viața de zi cu zi, orice abatere de la neutralitate devine imediat un subiect de controversă.

Rămâne de văzut dacă Apple va oferi o explicație mai detaliată și dacă va lansa un update care să elimine acest comportament al funcției de dictare. Până atunci, utilizatorii de iPhone care folosesc dictarea vocală vor trebui să fie atenți la cuvintele transcrise automat și să facă verificări suplimentare pentru a evita situații stânjenitoare.