Bruxelles, plan de șoc pentru AI: „Nu doar ChatGPT” și adopție accelerată în 11 industrii

Europa spune că are o nouă problemă în cursa inteligenței artificiale: companiile folosesc prea puțin AI, ceea ce riscă să frâneze creșterea economică. Comisia Europeană lansează o strategie operațională pentru „a aplica AI” mai rapid în 11 sectoare – de la producție și sănătate, la mobilitate și apărare – cu proiecte concrete și finanțare dedicată pentru a trece dincolo de hype-ul chatbot-urilor. În paralel, Ursula von der Leyen a cerut explicit o abordare „AI first” în mobilitate și vehicule autonome, ca răspuns la decalajul față de SUA și China, notează Reuters.

Ce conține planul: dincolo de „a bifa” AI pe birou

Noua strategie a Comisiei vizează integrarea AI în procesele de producție și în verticalele critice, nu doar în funcții de suport. În sănătate, obiectivul este crearea de centre de screening asistat de inteligența artificială; în producție, se susțin „pipelines” de accelerare pentru robotică și sisteme agentice; în mobilitate, accentul cade pe conducerea autonomă și pe rețele de orașe pilot, cu testare pe stradă. Pentru agricultură, planul prevede un „app store” tematic, astfel încât fermierii să poată găsi rapid aplicații cu utilitate directă în teren. Direcția generală: soluții aplicate, scalabile, care să intre în operațiuni, nu doar în prezentări.

Comisia recunoaște deschis că Europa depinde încă de hardware și modele non-europene și că, până acum, încercările de a „produce” modele de vârf pe continent au avut rezultate inegale, scrie Politico. De aceea, strategia se concentrează pe adopție în economie – acolo unde impactul productiv poate fi imediat – în timp ce push-ul pentru autonomie tehnologică continuă prin programe precum Horizon Europe și Digital Europe, care alimentează cu finanțare proiectele „Apply AI”.

De ce acum: decalajul de adopție și pariul pe productivitate

Datele recente arată că mediul de afaceri european rămâne în urmă la utilizarea curentă a AI, mai ales în IMM-uri. În timp ce o parte a companiilor mari a început să folosească instrumente generative sau analitice, nivelul de adopție pe ansamblu rămâne scăzut, ceea ce reduce câștigurile de productivitate comparativ cu economii precum SUA. La nivel global, sondaje independente indică o utilizare a AI în cel puțin o funcțiune de business pentru o majoritate a firmelor, un contrast care pune presiune pe Europa să își accelereze implementarea.

Mesajul politic este tranșant: „Când o companie sau o instituție publică se confruntă cu o provocare, prima întrebare trebuie să fie ‘cum ne ajută AI?’”. De aici și accentul pus de Bruxelles pe integrare „în miezul operațiunilor” – liniile de producție, mentenanța, logistică, calitate, lanțuri de aprovizionare – nu doar pe a instala un chatbot la recepție. În mobilitate, von der Leyen a cerut explicit o rețea europeană de orașe pilot pentru tehnologii de condus autonom, ceea ce anunță proiecte concrete și ușor de măsurat în următoarele luni.

Ce urmează: finanțare, ținte pe sectoare și testul realității

Strategia „Apply AI” vine cu un pachet financiar inițial de aproximativ 1 miliard de dolari/euro din programe UE, cu posibilitatea de co-finanțare națională și privată. Ținta este să apară rapid proiecte-pilot reproductibile: linii de producție cu AI agentic, platforme de descoperire de medicamente, traducere automată în industriile creative, management energetic în timp real – și să fie create traiectorii clare de la pilot la scalare. În funcție de rezultate, alocările pot crește, iar condiționalitățile (respectarea AI Act) rămân obligatorii.

Provocarea majoră nu este doar banii, ci potrivirea dintre soluții și nevoia specifică a fiecărei firme. Comisia mizează pe catalizatori sectoriali – hub-uri, consorții, marketplace-uri – care să traducă tehnologia în ROI. Măsura succesului va fi mai puțin numărul de „proof-of-concept”, și mai mult câte linii de business sunt redesenate efectiv cu AI. Pe românește: mai puțină demonstrație, mai multă producție.

În esență, Bruxelles încearcă să comprime timpul dintre promisiune și productivitate. „Nu doar ChatGPT” devine deviza sub care AI trebuie să iasă din prezentări și să intre în fabrici, spitale, ferme și flote. Dacă planul livrează adopție tangibilă în 11 industrii, Europa își poate recâștiga o parte din avantajul competitiv pierdut; dacă nu, decalajul față de rivali riscă să devină structural.