Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President's Men și The Sting
17 sept. 2025 | 08:58
de Ozana Mazilu

Brutalistul, filmul câștigător a trei premii Oscar, poate fi vizionat acum în exclusivitate pe SkyShowtime

Brutalistul, filmul câștigător a trei premii Oscar, poate fi vizionat acum în exclusivitate pe SkyShowtime
SkyShowtime, destinația filmelor premiate

Unul dintre cele mai aclamate filme ale anului, Brutalistul, este disponibil de pe 16 septembrie pe platforma de streaming SkyShowtime. Pelicula regizată de Brady Corbet, cineast nominalizat la Oscar și premiat BAFTA, a impresionat atât publicul, cât și criticii, obținând trei premii Oscar în 2025, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună imagine. Rolul principal este interpretat de Adrien Brody, care a câștigat al doilea său premiu Oscar, alături de un Glob de Aur și un BAFTA, pentru prestația sa excepțională.

Povestea captivantă a unui arhitect vizionar

„Brutalistul” spune povestea lui László Toth, un arhitect de geniu care fuge din Europa postbelică pentru a-și reconstrui viața în Statele Unite. Ajuns în Pennsylvania, László încearcă să-și regăsească soția, Erzsébet, de care fusese despărțit de război și de schimbările de regimuri. Talentul său remarcabil este descoperit de influentul industriaș Harrison Lee Van Buren, care îl sprijină să își pună amprenta asupra peisajului arhitectural american.

Însă succesul are un preț. În căutarea recunoașterii și a dorinței de a lăsa ceva durabil în urmă, László se confruntă cu dileme morale și sacrificii personale. Filmul explorează cu intensitate temele ambiției, identității și supraviețuirii, într-o Americă aflată la începutul reconstrucției postbelice. Atmosfera vizuală este completată de o coloană sonoră hipnotică, premiată cu Oscar, care adaugă profunzime fiecărei secvențe.

Distribuție de excepție și recunoaștere internațională

În afara interpretării magistrale a lui Adrien Brody, „Brutalistul” se remarcă printr-o distribuție impresionantă. Felicity Jones și Guy Pearce, ambii nominalizați la Oscar, aduc complexitate și emoție personajelor secundare, contribuind la intensitatea dramatică a filmului. Regizorul Brady Corbet, cunoscut pentru abordările sale vizuale îndrăznețe, reușește să creeze un univers cinematografic în care arhitectura devine o metaforă a puterii și a fragilității umane.

Succesul la Premiile Oscar a confirmat statutul de capodoperă al producției. Pe lângă premiile pentru imagine și coloană sonoră, filmul i-a adus lui Brody cel de-al doilea Oscar din carieră, o raritate în peisajul hollywoodian. Criticii l-au lăudat pentru intensitatea emoțională și pentru felul în care îmbină drama personală cu marile transformări sociale ale epocii.

„Brutalistul” se alătură colecției tot mai bogate de filme nominalizate și premiate la Oscar disponibile pe SkyShowtime, alături de titluri precum Anora, Nosferatu, Roboțica roz: Gardiana Insulei și Vrăjitoarele. Platforma, lansată în 2023 și prezentă în peste 20 de țări europene, inclusiv România, oferă producții de top de la studiouri renumite precum Universal Pictures, Paramount Pictures și DreamWorks Animation.

Abonamentele sunt accesibile pentru diferite nevoi: Standard cu reclame la 3,99 euro pe lună, Standard Plus la 5,99 euro și Premium la 8,99 euro. Serviciul poate fi urmărit pe dispozitive iOS, Android, televizoare inteligente LG și Samsung, Amazon Fire TV, dar și direct pe site-ul oficial.

Pentru cinefilii români, apariția „Brutalistului” pe SkyShowtime reprezintă o oportunitate de a vedea acasă un film premiat cu Oscar, cu o distribuție excepțională și o poveste care depășește granițele timpului și ale genurilor. Este o experiență cinematografică de neratat, ce combină măiestria vizuală cu o dramă umană profundă, confirmând statutul platformei ca destinație de referință pentru divertisment de calitate.

