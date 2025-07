Bruce Willis, din ce în ce mai slăbit. Îndrăgitul actor nu mai poate vorbi şi abia merge, din păcate

Bruce Willis, legendarul actor cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme precum Die Hard, Pulp Fiction sau The Fifth Element, se confruntă cu o degradare vizibilă a stării de sănătate. Diagnosticat cu demență frontotemporală, o boală neurodegenerativă progresivă, starul american nu mai poate vorbi și are mari dificultăți de deplasare. Izolat de lume în locuința sa din California, Willis trăiește departe de lumina reflectoarelor, înconjurat de familie, care încearcă să îi ofere liniște și îngrijire în aceste momente extrem de delicate.

Starea lui Bruce Willis se degradează

Starea de sănătate a actorului Bruce Willis, în vârstă de 70 de ani, continuă să se deterioreze, potrivit unor documente din 2023 și 2024 citate de The Express Tribune și Le Figaro. Starul din „Die Hard” trăiește izolat în reședința sa din California, fiind afectat de demență frontotemporală – o afecțiune degenerativă care i-a afectat deja capacitatea de vorbire, citit și mobilitate.

Diagnosticat oficial în 2023, Bruce Willis suferă de o formă de demență care afectează lobii frontali și temporali ai creierului – zone esențiale pentru controlul comportamentului, personalității, limbajului și altor funcții cognitive. Boala este progresivă și, în prezent, nu are tratament.

Actorul american s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu trei ani și duce o viață discretă alături de familie. În 2022, familia anunțase că acesta fusese diagnosticat anterior cu afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale.

În luna aprilie, apropiații lui Bruce Willis au transmis că starea acestuia este stabilă, în ciuda agravării simptomelor. Totuși, documentele recente oferă o imagine mai sumbră asupra realității cu care se confruntă actorul și familia sa.

Fanii continuă să își arate sprijinul pentru legendarul actor și cei dragi lui, familia îndemnând publicul la compasiune și înțelegere în fața acestui diagnostic devastator.