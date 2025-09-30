Broșe vizigote de 1.500 de ani, cu pietre prețioase, descoperite în această țară din Europa

Două broșe spectaculoase din secolul al VI-lea, realizate din bronz aurit și împodobite cu sticlă colorată și pietre, fac parte astăzi din colecția Muzeului Național de Arheologie din Madrid.

În centrul Spaniei, la Alovera, au fost descoperite două piese de podoabă ce ilustrează măiestria artistică a vizigoților și simbolismul puterii în perioada migrațiilor.

Cele două fibule, lucrate sub forma unui vultur, datează din prima jumătate a secolului al VI-lea, între anii 501 și 533, scrie Live Science.

Realizate din bronz aurit, cu o înălțime de aproximativ 11,8 centimetri, broșele sunt decorate prin tehnica cloisonné, o metodă prin care celule fine de metal sunt umplute cu fragmente de sticlă colorată sau pietre.

În cazul acestor obiecte, meșterii au folosit sticlă roșie și albastru-verde, dar și pietre albe. Ochii vulturilor sunt marcați prin pietre albastre, conferind un efect vizual aparte.

Pe verso se mai păstrează elemente ale mecanismului de prindere, inclusiv părți din arc și închizătoare.

Simbolul vulturului în arta vizigotă

Perioada migrațiilor, cuprinsă între secolele IV-VIII, a marcat declinul Imperiului Roman și afirmarea unor noi regate barbare în Europa.

Vizigoții, o ramură a goților, s-au stabilit în Peninsula Iberică și au întemeiat un regat cu capitala la Toledo. În secolele VI-VII, arta și cultura vizigotă au cunoscut o perioadă de înflorire, iar simbolurile recurente, precum vulturul, au fost frecvent utilizate.

Potrivit specialiștilor în istoria artei medievale, vulturul reprezenta puterea supremă și divinitatea.

Apariția sa pe obiecte de podoabă nu era întâmplătoare: aceste fibule erau purtate, de regulă, de femei aparținând elitei vizigote și aveau rol practic, fiind folosite pentru prinderea veșmintelor pe umeri.

În numeroase necropole vizigote, fibulele în pereche au fost descoperite alături de schelete feminine, sugerând că aceste obiecte erau un marker de statut social și un simbol al apartenenței la aristocrație.

Moștenirea culturală a regatului vizigot

Descoperirea acestor piese scoate în evidență modul în care arta vizigotă a combinat influențe romane târzii cu motive proprii.

Meșteșugarii regatului vizigot au reușit să integreze tehnici rafinate, precum cloisonné, cu un limbaj vizual puternic, destinat să transmită ideea de putere și protecție.

Astăzi, cele două broșe vizigote din Alovera fac parte din patrimoniul Muzeului Național de Arheologie din Madrid, unde sunt expuse publicului.