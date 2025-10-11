Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 18:16
de Vieriu Ionut

Britanicii vor fi amprentați și fotografiați la granițele Schengen: schimbare majoră de la finalul săptămânii

ȘTIRI EXTERNE
Britanicii vor fi amprentați și fotografiați la granițele Schengen: schimbare majoră de la finalul săptămânii
Controale biometrice la Schengen

O nouă eră a controlului la frontieră debutează în Europa, aducând cu sine proceduri radical diferite pentru milioane de călători din afara Uniunii Europene. Începând chiar de duminică, sistemul european de intrare-ieșire (EES) va începe să fie implementat, marcând sfârșitul multor obiceiuri la trecerea granițelor spațiului Schengen.

Această inițiativă amplă, gândită să eficientizeze și să securizeze călătoriile, vine după multiple amânări și impune o condiție majoră pentru majoritatea cetățenilor din afara UE sau a Spațiului Economic European care doresc să pătrundă în spațiul Schengen: furnizarea de date biometrice.

Amprente și fotografii: Noile cerințe pentru britanici

În mod specific, cetățenii britanici se numără printre primii călători non-UE care vor trebui să se conformeze. La frontieră, aceștia vor fi fotografiați și li se vor prelua amprentele digitale. Deși sistemul va fi lansat oficial duminică, autoritățile au decis ca aplicarea să se facă treptat, o măsură menită să prevină formarea de cozi și haosul în punctele de trecere, un scenariu intens dezbătut în ultimele luni.

Conform informațiilor apărute în presa britanică, va dura aproximativ șase luni până când sistemul va fi complet operațional și fiecare pasager va fi verificat în acest mod. Până la operaționalizarea completă, ștampilarea pașapoartelor va continua în paralel cu noile proceduri.

Odată ce EES va funcționa la capacitate maximă, călătorii vor trebui să scaneze pașaportul și, în anumite cazuri, să răspundă la întrebări legate de detalii logistice, cum ar fi cazarea, biletul de întoarcere, fondurile disponibile sau asigurarea medicală, deși nu toate punctele de frontieră vor impune aceste detalii suplimentare.

Promisiunea Bruxelles-ului: „Mai fluide și mai sigure”

Deși schimbarea pare drastică, Comisia Europeană a transmis un mesaj de încredere. Oficialii de la Bruxelles au declarat vineri că, odată implementat, EES va face ca „deplasările să devină mai fluide și mai sigure pentru toți”. Principalul beneficiu rezidă în faptul că bazele de date vor permite polițiștilor de frontieră din întreaga Uniune Europeană să aibă acces instantaneu la informații despre nereguli.

În perioada de tranziție, flexibilitatea este cuvântul cheie: statele membre vor avea libertatea de a decide momentul și locul în care introduc sistemul. Această abordare graduală este esențială pentru a permite autorităților naționale, industriei transporturilor și, nu în ultimul rând, călătorilor înșiși, să se adapteze la procedurile inedite.

Londra încearcă să evite blocajele

Guvernul britanic s-a arătat preocupat de impactul asupra cetățenilor săi și a anunțat că va menține un contact permanent cu autoritățile europene pentru a monitoriza atent modul în care EES este introdus. De asemenea, a demarat o campanie de informare pentru a pregăti călătorii.

Executivul de la Londra a estimat că noile controale nu ar trebui să dureze mai mult de două minute per persoană, deși a recunoscut deschis că pot apărea așteptări mai lungi la sosirea în spațiul Schengen.

Keir Mather, ministrul britanic al transporturilor, a subliniat că prioritatea majoră este minimizarea oricăror probleme.

„Prioritatea noastră este să minimizăm perturbările pentru călători și transportatori, mai ales în cele mai aglomerate puncte de trecere. Vom continua să colaborăm strâns cu partenerii europeni pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme”, a declarat ministrul britanic.

Industria transporturilor cere excepții

Impactul potențial al noului sistem a stârnit îngrijorări majore în rândul industriei transporturilor. Organizația Logistics UK, care reprezintă transportatorii, a solicitat guvernului britanic o excepție specială pentru șoferii profesioniști, care până acum beneficiau de o trecere frecventă a graniței fără a fi supuși controalelor suplimentare.

Deși au salutat implementarea treptată a EES, transportatorii au avertizat ferm că „perturbările sunt inevitabile”. În acest context, ei au cerut autorităților din Londra și Paris să dezvolte de urgență o aplicație mobilă care să le permită șoferilor să se înregistreze în afara punctelor de frontieră.

Termenul limită și sfaturi pentru călători

Uniunea Europeană estimează că sistemul va fi complet funcțional, iar ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată total până la data de 10 aprilie, exact înainte de începerea sezonului estival, când traficul este cel mai intens.

Regulile EES se vor aplica țărilor din spațiul Schengen, incluzând state non-UE precum Islanda, Norvegia și Elveția, dar vor fi exceptate Irlanda și Ciprul.

Călătorii care au incertitudini legate de cerințele de intrare sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al EES pentru a se asigura că sunt pregătiți pentru noile proceduri biometrice.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Recomandări
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Boilerele ar putea fi interzise în Uniunea Europeană din 2027: metalul care ar putea bloca producția
Boilerele ar putea fi interzise în Uniunea Europeană din 2027: metalul care ar putea bloca producția
Ce este golul uriaș apărut pe cer în Franța: mii de oameni au crezut că asistă la un eveniment supranatural
Ce este golul uriaș apărut pe cer în Franța: mii de oameni au crezut că asistă la un eveniment supranatural
Estonia anunță închiderea unui punct de frontieră cu Rusia, invocând activități suspecte
Estonia anunță închiderea unui punct de frontieră cu Rusia, invocând activități suspecte
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce fac această lucrare norvegienii
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce fac această lucrare norvegienii
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Cele mai frumoase 10 sate din lume, cu peisaje idilice, iar primele 8 se află în Europa
Cele mai frumoase 10 sate din lume, cu peisaje idilice, iar primele 8 se află în Europa
Cum să înmulțești trandafirii pentru a te bucura de o grădină plină de flori spectaculoase: momentul ideal din an pentru rezultate sigure
Cum să înmulțești trandafirii pentru a te bucura de o grădină plină de flori spectaculoase: momentul ideal din an pentru rezultate sigure
Revista presei
Adevarul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu femeile din viața sa
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...