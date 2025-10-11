Britanicii vor fi amprentați și fotografiați la granițele Schengen: schimbare majoră de la finalul săptămânii

O nouă eră a controlului la frontieră debutează în Europa, aducând cu sine proceduri radical diferite pentru milioane de călători din afara Uniunii Europene. Începând chiar de duminică, sistemul european de intrare-ieșire (EES) va începe să fie implementat, marcând sfârșitul multor obiceiuri la trecerea granițelor spațiului Schengen.

Această inițiativă amplă, gândită să eficientizeze și să securizeze călătoriile, vine după multiple amânări și impune o condiție majoră pentru majoritatea cetățenilor din afara UE sau a Spațiului Economic European care doresc să pătrundă în spațiul Schengen: furnizarea de date biometrice.

Amprente și fotografii: Noile cerințe pentru britanici

În mod specific, cetățenii britanici se numără printre primii călători non-UE care vor trebui să se conformeze. La frontieră, aceștia vor fi fotografiați și li se vor prelua amprentele digitale. Deși sistemul va fi lansat oficial duminică, autoritățile au decis ca aplicarea să se facă treptat, o măsură menită să prevină formarea de cozi și haosul în punctele de trecere, un scenariu intens dezbătut în ultimele luni.

Conform informațiilor apărute în presa britanică, va dura aproximativ șase luni până când sistemul va fi complet operațional și fiecare pasager va fi verificat în acest mod. Până la operaționalizarea completă, ștampilarea pașapoartelor va continua în paralel cu noile proceduri.

Odată ce EES va funcționa la capacitate maximă, călătorii vor trebui să scaneze pașaportul și, în anumite cazuri, să răspundă la întrebări legate de detalii logistice, cum ar fi cazarea, biletul de întoarcere, fondurile disponibile sau asigurarea medicală, deși nu toate punctele de frontieră vor impune aceste detalii suplimentare.

Promisiunea Bruxelles-ului: „Mai fluide și mai sigure”

Deși schimbarea pare drastică, Comisia Europeană a transmis un mesaj de încredere. Oficialii de la Bruxelles au declarat vineri că, odată implementat, EES va face ca „deplasările să devină mai fluide și mai sigure pentru toți”. Principalul beneficiu rezidă în faptul că bazele de date vor permite polițiștilor de frontieră din întreaga Uniune Europeană să aibă acces instantaneu la informații despre nereguli.

În perioada de tranziție, flexibilitatea este cuvântul cheie: statele membre vor avea libertatea de a decide momentul și locul în care introduc sistemul. Această abordare graduală este esențială pentru a permite autorităților naționale, industriei transporturilor și, nu în ultimul rând, călătorilor înșiși, să se adapteze la procedurile inedite.

Londra încearcă să evite blocajele

Guvernul britanic s-a arătat preocupat de impactul asupra cetățenilor săi și a anunțat că va menține un contact permanent cu autoritățile europene pentru a monitoriza atent modul în care EES este introdus. De asemenea, a demarat o campanie de informare pentru a pregăti călătorii.

Executivul de la Londra a estimat că noile controale nu ar trebui să dureze mai mult de două minute per persoană, deși a recunoscut deschis că pot apărea așteptări mai lungi la sosirea în spațiul Schengen.

Keir Mather, ministrul britanic al transporturilor, a subliniat că prioritatea majoră este minimizarea oricăror probleme.

„Prioritatea noastră este să minimizăm perturbările pentru călători și transportatori, mai ales în cele mai aglomerate puncte de trecere. Vom continua să colaborăm strâns cu partenerii europeni pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme”, a declarat ministrul britanic.

Industria transporturilor cere excepții

Impactul potențial al noului sistem a stârnit îngrijorări majore în rândul industriei transporturilor. Organizația Logistics UK, care reprezintă transportatorii, a solicitat guvernului britanic o excepție specială pentru șoferii profesioniști, care până acum beneficiau de o trecere frecventă a graniței fără a fi supuși controalelor suplimentare.

Deși au salutat implementarea treptată a EES, transportatorii au avertizat ferm că „perturbările sunt inevitabile”. În acest context, ei au cerut autorităților din Londra și Paris să dezvolte de urgență o aplicație mobilă care să le permită șoferilor să se înregistreze în afara punctelor de frontieră.

Termenul limită și sfaturi pentru călători

Uniunea Europeană estimează că sistemul va fi complet funcțional, iar ștampilarea pașapoartelor va fi eliminată total până la data de 10 aprilie, exact înainte de începerea sezonului estival, când traficul este cel mai intens.

Regulile EES se vor aplica țărilor din spațiul Schengen, incluzând state non-UE precum Islanda, Norvegia și Elveția, dar vor fi exceptate Irlanda și Ciprul.

Călătorii care au incertitudini legate de cerințele de intrare sunt sfătuiți să consulte site-ul oficial al EES pentru a se asigura că sunt pregătiți pentru noile proceduri biometrice.