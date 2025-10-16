Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 10:56
de Iulia Kelt

Breșă de securitate majoră la unul dintre magazinele de haine preferate ale românilor. Ce s-a întâmplat cu datele clienților?

TEHNOLOGIE
Breșă de securitate majoră la unul dintre magazinele de haine preferate ale românilor. Ce s-a întâmplat cu datele clienților?
Ce s-a întâmplat la MANGO, de fapt / Foto: LinkedIn

Retailerul spaniol de modă MANGO a început să trimită notificări către clienți după ce unul dintre furnizorii săi de servicii de marketing a suferit o breșă de securitate, care a dus la expunerea unor date personale.

Compania, fondată în 1984 la Barcelona și prezentă în peste 120 de țări cu aproximativ 2.800 de magazine fizice și online, a confirmat incidentul în data de 14 octombrie 2025, scrie Bleeping Computer.

Potrivit notificărilor transmise, accesul neautorizat s-a produs la nivelul unei platforme externe utilizate pentru campanii promoționale, iar informațiile expuse includ prenumele clientului, țara, codul poștal, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Vezi și:
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet

MANGO a precizat că datele sensibile, precum numele de familie, datele bancare, numerele de card, actele de identitate și parolele conturilor, nu au fost afectate.

Deși informațiile compromise nu conțin date financiare, experții atrag atenția că acestea pot fi exploatate în atacuri de tip phishing, prin care atacatorii pot încerca să obțină informații suplimentare de la victime, folosind mesaje aparent legitime.

Măsuri imediate și colaborare cu autoritățile spaniole de protecție a datelor

Compania a subliniat că infrastructura sa corporativă și sistemele IT interne nu au fost afectate, iar activitatea comercială nu a fost întreruptă. „Dorim să vă informăm că infrastructura și sistemele MANGO funcționează normal și nu au fost compromise”, se arată în comunicatul oficial.

După descoperirea incidentului, MANGO a activat toate protocoalele de securitate și a notificat Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD), precum și alte autorități relevante.

De asemenea, a fost creată o linie directă de asistență pentru clienți, prin e-mail la [email protected] și telefon la 900 150 543, pentru cei care doresc informații suplimentare sau sprijin privind incidentul.

Furnizorul de servicii de marketing implicat în incident nu a fost nominalizat public, iar sursa atacului nu a fost încă identificată.

În momentul publicării informației, nicio grupare de ransomware nu a revendicat atacul pe platformele sale de șantaj digital, ceea ce sugerează că breșa ar putea fi rezultatul unei campanii izolate de acces neautorizat, fără componentă de extorcare.

Un nou semnal de alarmă pentru companiile din sectorul retail

Cazul MANGO evidențiază vulnerabilitățile lanțului de furnizori din industria modei, unde companiile colaborează frecvent cu parteneri externi pentru activități de marketing digital, analiză de date și campanii personalizate.

Chiar dacă sistemele interne sunt securizate, breșele apărute la nivelul terților pot conduce la expunerea informațiilor clienților.

Cu venituri anuale de aproximativ 3,3 miliarde de euro și peste 30% dintre vânzări realizate online, MANGO este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte din Europa.

Incidentul recent servește drept avertisment privind importanța controalelor stricte asupra partenerilor și a auditării continue a proceselor de protecție a datelor în mediul digital globalizat.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Cauza imploziei submersibilului Titan în Oceanul Atlantic, dezvăluită. Vasul se îndrepta spre epava Titanicului
Cauza imploziei submersibilului Titan în Oceanul Atlantic, dezvăluită. Vasul se îndrepta spre epava Titanicului
Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba
Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba
Ținta celor mai multe atacuri cibernetice din lume. Regiunea pe care se concentrează hackerii
Ținta celor mai multe atacuri cibernetice din lume. Regiunea pe care se concentrează hackerii
Cum au ajuns giganții IT să se lupte pe vechile centrale pe cărbune și gaz din Europa. Amazon, Microsoft și alții, stau la coadă
Cum au ajuns giganții IT să se lupte pe vechile centrale pe cărbune și gaz din Europa. Amazon, Microsoft și alții, stau la coadă
Actualizarea de software care a pus SUV-urile pe butuci. Ce au pățit proprietarii de JEEP după un update buclucaș
Actualizarea de software care a pus SUV-urile pe butuci. Ce au pățit proprietarii de JEEP după un update buclucaș
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
A crezut că este o pasăre frumoasă în curte, dar era un hibrid nemaiîntâlnit. Cercetătorii nu știu ce nume să-i dea
A crezut că este o pasăre frumoasă în curte, dar era un hibrid nemaiîntâlnit. Cercetătorii nu știu ce nume să-i dea
Ziua de lucru de 13 ore, în premieră în UE. Măsura răspunde deficitului de forță de muncă și urgențelor operaționale, invocă autoritățile din Grecia
Ziua de lucru de 13 ore, în premieră în UE. Măsura răspunde deficitului de forță de muncă și urgențelor operaționale, invocă autoritățile din Grecia
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 16 octombrie 2025. Zodia care pornește pe un drum total nou
Playtech Știri
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...