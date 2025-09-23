Brăila: Un bărbat și-a atacat vecinul cu spray lacrimogen, scândură, furcă și sapă. Gestul final al agresorului, explicat de poliţişti

Un bărbat din județul Brăila a fost reținut după un atac violent asupra unui vecin. În urma unui conflict, acesta a pătruns în curtea victimei, i-a pulverizat spray lacrimogen în față și a început să-l lovească cu o scândură, o furcă și o sapă. Când victima era deja la pământ, agresorul a continuat loviturile și a folosit un cutter, cu care i-a provocat răni la nivelul gâtului și al urechii.

Brăila: Bărbat reţinut după ce a atacat un vecin

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cazul a fost înregistrat după ce Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila – Serviciul Investigații Criminale a sesizat din oficiu faptele, deschizând un dosar penal pentru tentativă de omor și violare de domiciliu.

Incidentul a avut loc luni seară, în localitatea Bărăganu. O femeie a sunat la 112 pentru a reclama faptul că soțul ei fusese atacat de vecinul cu care avusese un conflict verbal. Acesta ar fi intrat în curte, i-ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în față și apoi l-ar fi lovit cu mai multe obiecte contondente.

La fața locului au ajuns procurorul criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila și polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale, care au început cercetările. Inițial a fost deschisă o anchetă in rem, pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, însă ulterior s-a dispus urmărirea penală asupra suspectului.

Agresorul a fost reținut

”În fapt, suspectul D.O.C. și victima T.V. au avut un conflict verbal la data de 22.09.2025, în jurul orei 18.00. În urma acestuia, suspectul a pătruns în curtea locuinței persoanei vătămate, înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen și un cutter. I-a aplicat victimei lovituri în zona capului și a spatelui, apoi s-a înarmat cu o furcă și, ulterior, cu o sapă, continuând să lovească victima în zona capului și a coastelor, în timp ce aceasta se afla prăbușită la pământ. După aplicarea acestor lovituri, suspectul a folosit un cutter și i-a provocat răni în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă”, a transmis Parchetul, conform News.ro.

Marți, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.