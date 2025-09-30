Borderlands 4 pe PC – Teste de performanță cu MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC și Ryzen 9 9900X: DLSS 4, Multi Frame Generation și NVIDIA Reflex

Borderlands 4 a sosit cu mult hype în comunitatea gamerilor, dar și cu numeroase discuții legate de optimizare și performanță. Motorul grafic Unreal Engine 5 aduce un nivel de detaliu impresionant, dar și provocări pentru orice PC, mai ales atunci când vorbim de setări la 4K și calitate vizuală la nivel Very High.

Pentru a evalua cât de bine se comportă jocul, am testat Borderlands 4 pe un sistem de ultimă generație, construit pentru performanță brută, dar și pentru a scoate maximum din cele mai noi tehnologii NVIDIA.

Configurația pe care am rulat jocul a fost următoarea

Placă video: MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC

MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC Placă de bază: MSI MPG B850I EDGE TI WIFI

MSI MPG B850I EDGE TI WIFI Procesor: AMD Ryzen 9 9900X

AMD Ryzen 9 9900X Memorie RAM: XPG Lancer Blade RGB DDR5, kit 32GB la 6000MT/s

XPG Lancer Blade RGB DDR5, kit 32GB la 6000MT/s Stocare: SSD XPG MARS 980 Blade 1TB NVMe

SSD XPG MARS 980 Blade 1TB NVMe Sistem de operare: Windows 11 Pro

Am pus accent pe testarea cu și fără funcțiile esențiale din ecosistemul NVIDIA: DLSS 4, Multi Frame Generation și NVIDIA Reflex. Aceste tehnologii joacă un rol crucial atunci când vrei să transformi un titlu solicitant precum Borderlands 4 dintr-o experiență cu FPS-uri reduse într-una fluidă, stabilă și receptivă.

Testele de performanță în Borderlands 4

Toate testele au fost realizate la rezoluție 4K, setări grafice Very High, fără alte limitări sau ajustări. Iată rezultatele obținute:

DLSS OFF – MFG OFF – Reflex OFF: 19 FPS

19 FPS DLSS ON Quality – MFG OFF – Reflex Boost: 36 FPS

36 FPS DLSS ON Quality – MFG x2 – Reflex Boost: 68 FPS

68 FPS DLSS ON Quality – MFG x3 – Reflex Boost: 97 FPS

97 FPS DLSS ON Quality – MFG x4 – Reflex Boost: 121 FPS

Aceste cifre vorbesc de la sine. La setările native, fără ajutorul tehnologiilor NVIDIA, experiența este practic imposibil de jucat, cu doar 19 FPS-uri. Odată activat DLSS 4 în modul Quality, jocul devine semnificativ mai fluid, cu o dublare aproape instantanee a performanței la 36 FPS.

Dar adevărata magie apare atunci când intră în scenă Multi Frame Generation. Activat la nivel x2, numărul de cadre urcă la 68 FPS, o diferență uriașă care schimbă complet modul în care percepi gameplay-ul. Escaladând până la x4, am ajuns la 121 FPS-uri stabile, ceea ce transformă Borderlands 4 într-o experiență fluidă și extrem de plăcută chiar și la 4K.

DLSS 4 – de la imposibil la jucabil

DLSS 4 este coloana vertebrală a performanței în Borderlands 4. La nivel nativ, 19 FPS-uri sunt

departe de ceea ce își dorește orice gamer. Activarea Deep Learning Super Sampling schimbă complet situația, prin redarea jocului la o rezoluție mai mică și reconstrucția imaginii folosind AI.

Ceea ce impresionează este faptul că la modul Quality, vizual nu pierzi aproape nimic din claritate, ba chiar în anumite situații imaginea pare mai stabilă și mai curată decât la rezoluție nativă. Practic, DLSS 4 îți dă acces la o versiune 4K a jocului fără să îți forțezi placa video până la limită.

În cazul meu, activarea DLSS a dublat performanța, de la 19 FPS la 36 FPS. Este diferența dintre un slideshow și un gameplay acceptabil.

Multi Frame Generation – acceleratorul real de performanță

Dacă DLSS 4 este fundamentul, Multi Frame Generation (MFG) este acceleratorul care duce experiența la nivelul următor. Această tehnologie introduce cadre suplimentare generate de AI între cele randate nativ de placă, rezultatul fiind un framerate aparent mult mai ridicat.

În testele mele, MFG a făcut trecerea de la 36 FPS la:

68 FPS (MFG x2)

97 FPS (MFG x3)

121 FPS (MFG x4)

Este impresionant cât de natural reușește jocul să se mențină fluid chiar și atunci când aproape tripla sau cvadrupla numărul de cadre afișate. Spre deosebire de primele implementări ale tehnologiilor similare, aici tranziția este fină, iar calitatea vizuală rămâne extrem de bună.

Desigur, nu toate cadrele sunt „reale”, dar percepția gamerului este cea care contează. În mișcare, cu armele Borderlands și haosul tipic de pe ecran, diferența dintre 36 FPS și 121 FPS se simte colosal.

NVIDIA Reflex – timpi de răspuns reduși

Un alt element esențial este NVIDIA Reflex, o tehnologie care reduce latența sistemului. Într-un joc precum Borderlands 4, unde luptele rapide și reacțiile la milisecundă sunt importante, Reflex devine la fel de valoros ca și FPS-ul ridicat.

Activarea modului Reflex Boost a menținut timpii de răspuns extrem de mici, chiar și atunci când numărul de cadre era generat suplimentar de MFG. Astfel, senzația de „input lag” nu a apărut niciodată, lucru care, în combinație cu DLSS 4 și MFG, face ca experiența să fie extrem de fluidă și naturală.

Borderlands 4 la 4K – o experiență transformată

Pe scurt, experiența Borderlands 4 pe PC depinde în mare măsură de utilizarea tehnologiilor NVIDIA. La setări native, jocul este practic imposibil de jucat la 4K pe o placă video din generația actuală mainstream. Dar cu DLSS 4 + Multi Frame Generation + Reflex, situația se schimbă radical.

De la un minim de 19 FPS am ajuns la un maxim de 121 FPS. Această diferență nu înseamnă doar fluiditate, ci și un avantaj competitiv. În luptele cu valuri de inamici, unde efectele vizuale și exploziile umplu ecranul, stabilitatea oferită de aceste tehnologii face diferența între o experiență frustrantă și una memorabilă.

Concluzie – tehnologia redefinește experiența de gaming

Testele din Borderlands 4 arată cât de important este ecosistemul NVIDIA în jocurile moderne. DLSS 4 permite rularea la 4K cu detalii superbe fără sacrificii masive de performanță. Multi Frame Generation duce framerate-ul la niveluri spectaculoase, iar NVIDIA Reflex asigură că timpii de răspuns rămân scăzuți, chiar și în cele mai intense confruntări.

Pe sistemul cu MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC, MSI MPG B850I EDGE TI

WIFI, AMD Ryzen 9 9900X, 32GB DDR5 la 6000MT/s și SSD rapid XPG MARS 980

Blade, Borderlands 4 s-a transformat dintr-un titlu aproape nejucabil la setări 4K în una dintre cele mai plăcute experiențe testate în ultima perioadă.

Cu toate provocările de optimizare tipice pentru Unreal Engine 5, combinația dintre hardware-ul puternic și tehnologiile AI de la NVIDIA face ca jocul să strălucească. Pentru cei care plănuiesc să intre în haosul nebunesc al universului Borderlands, un lucru e clar: fără DLSS 4, MFG și Reflex, pierzi jumătate din spectacol.

Notă: condițiile de testare prezentate în articol sunt destul de extreme, însă ele demonstrează că rularea jocului la 1440p cu un GeForce RTX 5070 nu reprezintă o problemă. Iar pentru cei care caută și mai multe cadre pe secundă, există mereu opțiunea de a folosi un preset DLSS mai scăzut (Balanced sau Performance).