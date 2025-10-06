Bob Rădulescu, omul din spatele personajului „Haurențiu”. Crede cu tărie în puterea cuvintelor și dezvăluie că cele mai mari lecții le-a învățat de la copii: „Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt”. EXCLUSIV

La cei 46 de ani ai săi, actorul clujean Bogdan Bob Rădulescu este un influencer în adevăratul sens al cuvântului. Nu promovează produse de îngrijire a pielii sau haine în trend, ci puterea cuvintelor. Se implică activ în educație, folosește exerciții de storytelling și improvizație în proiecte educative, lucrează cu copii și tineri, fiind, la rândul său, tatăl unei fete. Transmite energie pozitivă la fiecare apariție și, în interviul nostru, am aflat care este replica care l-a marcat și pe care o poartă cu el în ultimii ani, dar și ce reprezintă, de fapt, avatarurile sale din online, „Haurențiu” și „Jancsi”.

Bob Rădulescu, de la vecinii care l-au inspirat la „vecina” care scoate ce-i mai rău din oameni

Bob Rădulescu are un dar aparte: face oamenii să râdă și, în același timp, să-și pună întrebări. Îl știm din online și din improvizație, iar personajele sale, „Haurențiu” și „Jancsi”, se prezintă adesea înaintea lui. Dincolo de munca care apare mai des în lumină, lucrează cu copii și tineri, ba chiar le citește în cadrul unor ateliere desfășurate în aer liber, în parc.

Aparițiile sale nu sunt „goale”: transmite mereu câte o lecție, iar avatarurile sale din social media sunt inspirate din viața reală, din copilărie, având ca muzee vecinii și mediul în care a crescut. „Haurențiu” apare acum și în filmul „Vecina”, cel mai nou proiect al lui Mircea Bravo. În exclusivitate pentru Playtech, a dezvăluit cum a fost să intre în această nouă poveste și ce l-a scos din zona de confort.

„Ca meserie, eu fiind actor, le înveți din facultate — acelea sunt scenele provocatoare și faine, care te scot un pic din zona de confort. Personajul pe care l-am jucat și cu care m-am familiarizat de atâția ani și mi-e drag, a fost o bucurie. Deci nu pot vorbi de o zonă de confort din care să fiu scos, ci de o zonă de confort în care mă regăsesc constant. A fost foarte fain”, a declarat Bob Rădulescu.

Dacă vecinii săi au avut un impact pozitiv asupra lui, Doina se situează la polul opus. Așa cum spunea chiar Mircea Bravo, poate scoate ce e mai rău din oameni, iar actorul recunoaște că nici măcar nu știe cum ar fi reacționat dacă ar fi întâlnit-o vreodată.

„Să știi, uite, m-a ferit Dumnezeu până la 46 de ani de așa ceva. Am povestit mult de-a lungul timpului cu Mircea: ‘Mă, cum reacționezi la un vecin de genul ăsta?’. Și nu am un răspuns. Probabil aș încerca toate tertipurile, de la bunăvoință la diplomație, la tot. Mai mult de atât, nu știu ce-ar fi putut să-mi facă să-mi pierd cumpătul, dar în film o să vedem multe dintre răspunsurile astea”, a subliniat Bob Rădulescu.

„Cel mai de suflet rămâne teatrul”

De-a lungul carierei sale, Bob Rădulescu a trecut prin improvizație, scenă, online și cinema, dar mărturisește că, deși filmul îi solicită cel mai mult energia, adevărata lui bucurie și locul în care se regăsește cu adevărat rămâne teatrul.

„Cel mai greu, ca timp și ca și consum, este filmul, că e lungă ziua de filmare. Cel mai intens, ca ascuțime și ca prezență, e improvizația. Cel mai lejer e online-ul, sincer, și cel mai de suflet rămâne teatrul, scena”, recunoaște Bob Rădulescu.

Despre personajele amintite mai devreme ai putea avea impresia că ele există cu adevărat, și, într-un fel, așa și este. Prin intermediul lor, actorul reușește să transmită ceea ce Bob poate ezita să spună de unul singur.

„Masca — pentru că în facultate învățam că orice personaj joci, îți pui o mască, o energie a personajului. De multe ori, personajele mă ajută să ies un pic din zona mea, eu însumi, și să spun și să fac lucruri pe care, de altfel, nu aș avea curaj să le fac. Deci personajele mă eliberează un pic, îmi dau libertate”, a explicat Bob Rădulescu.

Bob Rădulescu: „Cuvintele, cea mare putere pentru oricine”

Cu fiecare ocazie, Bob vorbește despre puterea cuvintelor: „cea mai mare putere pe care ai tu, eu, oricine ne ascultă sau citește”. Și, în acest sens, a dezvăluit care este replica pe care a auzit-o, la un moment dat, și a rămas cu el până în prezent.

„Mi-ai dat foarte greu, pentru că sunt foarte multe, foarte, foarte multe. Una care mă urmărește de vreo 2-3 ani încoace și în care mă regăsesc, am auzit-o la rândul meu: ‘Dacă-ți merge bine în viață, să nu-ți faci gardul mai înalt, ci să fii mai generos, să-ți faci masa mai lungă’. Aia îmi place foarte mult. Și, în rest, mi-o amintesc pe mama cu replica ei: ‘Pupa-i-ar mama, faceți ce vreți în viață, că-i viața voastră’. Și ca părinte, deși nu mai e, îi mulțumesc că a avut încredere în copiii ei să facă fiecare ce îi face fericit. Și, în rest, da, rămâne asta cu cuvintele. ‘Fiecare cuvânt e o sămânță’”, și-a amintit actorul.

Copiii și tinerii cu care lucrează i-au oferit, poate, chiar mai multe lecții decât oamenii mari. Îl provoacă mereu, îl scot din tipare și îl pun în situații la care nu s-ar fi gândit vreodată — dar care, de fiecare dată, îl umplu de bucurie.