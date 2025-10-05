Mircea Bravo, dezvăluiri despre Doina, vecina care i-a făcut viața un calvar, și direcția în care se îndreaptă societatea românească: „În momentul în care înveți să spui lucrurilor pe nume, există o ușurare”. Interviu EXCLUSIV

A început cu videoclipuri amuzante pe social media și acum a ajuns la al treilea film lansat în cinema. La avanpremiera „Vecina”, cu sala plină, Mircea Bravo a dezvăluit că e primul proiect la care s-a simțit cu adevărat relaxat, ceea ce i-a confirmat că va fi un succes. În facultate, când Doina îi făcea viața un calvar, nu avea habar cât de mult îl va ajuta acea experiență mai târziu. Povestea inspirată din realitate a stârnit hohote de râs, toate acestea datorită echipei care a muncit intens ca filmul să fie gata în mai puțin de un an. Am aflat mai multe detalii din culise chiar de la el, dar și lecțiile pe care își dorește să le lase fiicei sale.

„Vecina”, primul film al lui Mircea Bravo care a fost gata într-un singur an

Reporter Playtech: Felicitări pentru film!

Mircea Bravo: Da, mulțumesc mult!

Reporter Playtech: Știu că te-ai inspirat din viața reală și că Doina viața un calvar. În timp ce trăiai asta. te-ai gândit că o să iasă un film, că o să iasă un viitor așa de fain?

Mircea Bravo: Să fiu sincer, în momentul în care eram vecin cu Doina, eram pur și simplu un student. Eram student la Facultatea de Drept, nu știam chestia aia. Pur și simplu, ce voiam să fac era să mă distrez, să arăt că nu-mi pasă. Dar Doina are talentul ăla, chiar dacă nouă zile ești zen, a zecea zi, când ești mai rău psihic, te execută. Normal că nu m-am gândit la chestia asta, încercam să fac din situația asta amară să mă amuz.

După aceea, când am îmbătrânit-o un pic, am spus că renunț la chestia asta. Și după aia, după câțiva ani buni, mi-a venit ideea asta. De fapt, lui Cristi (n.r Cristian Ilișuan) i-a a venit idee asta, să transformăm într-un film.

Reporter Playtech: Cât timp ați avut la dispoziție să lucrați la el? Că știu că te-a amenințat, din nou, Doina că te în judecată.

Mircea Bravo: Da, cred că e prima oară pe noi când facem un film, îl producem și-l lansăm în același an. L-am filmat anul ăsta, în aprilie, în Cluj, cu ploaie și cu nisoare. Parcă toți au fost împotriva noastră, parcă a dat blesteme Doina. Și da, m-am întâlnit cu ea și spunea ceva de genul „să nu crezi că filmul ăsta ajunge în cinema”. Se pare că a ajuns în cinema.

„Sunt peste 10.000 de oameni care au văzut filmul”

Reporter Playtech: Unii au văzut deja filmul. Ce feedback ai primit?

Mircea Bravo: Nu știu dacă m-au mințit, dar numai de bine au zis până acum. De obicei, ajungeam la București și era numai după o singură premieră de la Cluj. La Cluj, apropiați, pot să te mintă. Acum am fost deja în patru orașe. Sunt peste 10.000 de oameni care au văzut filmul. Așa că dacă până acum n-am avut hate, cu siguranță o să fie, dar am mare încredere în film.

Mircea Bravo, sincer despre direcția în care se îndreaptă societatea: „Deși sunt oameni tot mai răi, mi se pare că există și oameni tot mai fericiți”

Reporter Playtech: Vorbind despre Doina și răutățile gratuite, tu ești și tată, ți-e teamă cumva de direcția în care se îndreaptă societatea? Pare că suntem, cumva ,tot mai răi și mai arțăgoși unii cu ceilalți.

Mircea Bravo: Cu siguranță. Dar, deși sunt oameni tot mai răi, mi se pare că există și oameni tot mai fericiți. În momentul în care înveți să fii sincer și să spui lucrurilor pe nume, există o ușurare. Și încerc să promovez și eu chestia asta, sinceritate. Sinceritatea, chiar dacă tu ești depresiv, chiar dacă ai fost rău la un moment dat, dacă ești sincer, cumva, te ușurează foarte mult. Asta e o valoare pe care mi-ar plăcea să o transmit fetiței mele, să fie cât mai sinceră, chiar dacă are defectele ei.

„Trebuie să fii penal ca să devii genial”,

Reporter Playtech: Când lucrezi la filme, te gândești cu ce lecții rămân oamenii după ce le văd?

Mircea Bravo: Cred că nu e o chestie la care țin cont, pur și simplu, fără să vreau să transmit valorile pe care le am eu în viață. Probabil dacă aș avea niște valori mai dubioase, s-ar transmite valorile astea. Eu consider că am niște valori sănătoase și, pur și simplu, am încredere că trebuie să fac actul de creație și natural să transmită valorile corecte.

Reporter Playtech: Tu ai început cu clipuri pe internet. Ce sfat le-ai da tinerilor care vor să facă același lucru, dar se tem să înceapă?

Mircea Bravo: Ideea e că cel puțin un om în lumea asta crede că ești penal. Deci, cu cât înțelegi mai repede chestia asta, îi dai bătaie, pentru că trebuie să fii penal ca să devii genial.