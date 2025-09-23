Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă

La vârsta de 82 de ani, Julio Iglesias este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din istoria muzicii spaniole. Este cel mai bine vândut cântăreț latino din toate timpurile și unul dintre primii zece artiști cu cele mai mari vânzări la nivel mondial, având peste 300 de milioane de discuri vândute în 14 limbi. Influența sa se întinde pe mai multe continente, cu peste 60 de milioane de spectatori la concertele sale din întreaga lume și cu 2.600 de discuri de aur și platină. Aceste performanțe impresionante i-au adus locul în Cartea Recordurilor Guinness pentru cele mai multe discuri vândute în cele mai multe limbi. Pe 19 decembrie 2018, American Recording Academy i-a acordat lui Julio Iglesias premiul „Lifetime Achievement Award”, în semn de recunoaștere a contribuției sale remarcabile la industria muzicală.

Puștiul care visa să joace la Real Madrid

Julio José Iglesias de la Cueva s-a născut pe 23 septembrie 1943, la Madrid, într-un cartier de clasă mijlocie. De mic, a urmat Colegiul Catolic al Inimilor Sacre și mai târziu a studiat dreptul, având aspirația de a intra în serviciul diplomatic.

Pe lângă școală, a dezvoltat o pasiune pentru fotbal. A jucat pentru echipa de rezervă a juniorilor clubului profesionist Real Madrid și visa să devină jucător profesionist.

Destinul însă a avut alte planuri: la vârsta de douăzeci de ani, un accident de mașină l-a lăsat parțial paralizat, punând capăt visului său fotbalistic. Această tragedie a deschis, însă, calea către muzică.

În cei aproape doi ani de recuperare, Iglesias a primit o chitară de la asistentul său, Eladio Magdaleno, ca formă de terapie. Astfel a descoperit pasiunea pentru muzică și a început să învețe să cânte la chitară, redirecționând emoțiile și energia către artă.

Vezi și: Cântărețul iubit de generații întregi de români: Cum a reușit să facă Julio Iglesias istorie în România [VIDEO]

Debutul în muzică și primele succese

După recuperare, Iglesias a plecat în Marea Britanie pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de limba engleză și acolo a scris primul său cântec, La Vida Sigue Igual. În 1968, cu acest cântec, a câștigat Festivalul de Muzică de la Benidorm, marcând debutul său oficial ca artist.

În februarie 1969, a participat la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” de la Brașov, România, obținând expunere internațională. În același an, a lansat primul său disc, Yo Canto, a susținut primul turneu în Spania și a jucat în primul film, La Vida Sigue Igual, inspirat din viața sa.

Printre piesele timpurii se numără și Guendoline (1970), care, deși a ocupat doar locul patru la Festivalul Eurovision desfășurat în Olanda, a devenit unul dintre cele mai mari succese ale anului, aducându-i recunoașterea la nivel european. Recitalurile în țările latino-americane vorbitoare de spaniolă au consolidat popularitatea sa.

Julio Iglesias și ascensiunea internațională

În anii ’70, Julio Iglesias a lansat mai multe albume de succes, printre care Como el Alamo al Camino (1972), El Amor (1975), A Mis 33 Años (1977) și Emociones (1978). Semnarea unui contract cu CBS Records a reflectat succesul său internațional și popularitatea în creștere.

În 1976, Iglesias a susținut un concert sold-out la Madison Square Garden din New York, chiar dacă Statele Unite erau una dintre puținele țări în care încă nu era foarte cunoscut.

Versiunea sa în limba spaniolă a piesei Begin the Beguine de Cole Porter a devenit hit în Marea Britanie în 1981. A urmat un album de compilație dedicat publicului american, incluzând piesa Hey, consolidând astfel notorietatea sa în SUA.

La începutul anilor ’80, Julio Iglesias a devenit tot mai cunoscut în America, prin apariții în spectacole de televiziune și talk-show-uri. În 1984, a realizat duete cu artiști celebri precum Diana Ross, Stan Getz, The Beach Boys, The Pointer Sisters și Willie Nelson, consolidându-și statutul de artist internațional.

Vezi și: Câți copii are Julio Iglesias și ce face fiecare dintre ei acum

Cel mai bine vândut artist latino al tuturor timpurilor

În 1982, Iglesias a stabilit un record în Japonia, vânzând 1.200.000 de exemplare ale albumului De Niña a Mujer în doar șase luni. În Brazilia, același album a vândut peste 2 milioane de copii în 11 luni. Din 1985, Julio Iglesias are o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar în 1991, o altă stea îi este dedicată în Olanda.

În 1986, a cântat alături de Plácido Domingo și Charles Aznavour în Lincoln Center din New York, la Centenarul Statuii Libertății. Albumul Raíces (1989) cuprinde selecții din cântece clasice spaniole, italiene, franceze și portugheze, iar colaborarea cu Plácido Domingo la piesa Soñadores de España a fost un alt moment de referință în cariera sa.

Tot în 1989, Iglesias a primit premiul „Artistul Anului” din partea The American Cinema, alături de Clint Eastwood și Bette Davis. În 1993 a înregistrat Summer Wind cu Frank Sinatra și a susținut un turneu în SUA.

În 1994, a lansat albumul Crazy, apreciat de critici, care includea colaborări cu Dolly Parton și Sting. Albumul La Carretera din 1995 i-a adus primul disc de platină, iar Tango (1996) a obținut discuri de aur și multi-platină în întreaga lume.

Julio Iglesias este primul artist latino căruia i s-a decernat premiul ASCAP, primit anterior de artiști precum Frank Sinatra, Ella Fitzgerald sau Barbra Streisand.

O viață personală tumultoasă, o legendă vie la 82 de ani

Julio Iglesias s-a căsătorit în februarie 1971, la Toledo, cu Isabel Preysler Arrastria, cu care are trei copii: Maria Isabel, Julio José și Enrique Miguel.

Cuplul a divorțat în 1978. În prezent, este căsătorit cu Miranda Johanna Maria Rijnsburger, top-model, cu care are cinci copii: Miguel Alejandro, Rodrigo, gemenele Victoria și Cristina, și Guillermo.

Autobiografia sa, Entre el cielo y el infierno, a fost publicată în 1981. Doi dintre fiii săi, Julio Jr. și Enrique, și-au urmat tatăl în domeniul muzicii pop. În 2019, Julio Iglesias a susținut un turneu european și american pentru a sărbători 50 de ani de carieră.

În România, după participarea la Festivalul „Cerbul de Aur” din 1969 de la Brașov, Julio Iglesias a revenit de numeroase ori, oferind publicului spectacole memorabile atât în București, cât și în alte orașe.

Julio Iglesias rămâne, fără îndoială, vocea inegalabilă care a transformat suferința în artă și care a demonstrat că muzica poate vindeca chiar și cele mai adânci răni. De la tânărul care visa la terenul de fotbal până la artistul legendar care cucerește milioane de inimii, povestea sa este un exemplu de perseverență, talent și pasiune fără limite.