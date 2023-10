Cântărețul iubit de generații întregi de români: Cum a reușit să facă Julio Iglesias istorie în România [VIDEO]

În data de 23 septembrie 1943, în inima Madridului, se năștea legendarul Julio Iglesias.

Tinerețea lui Julio a fost marcată de două pasiuni: sportul și studiul. În adolescență, acesta a strălucit ca portar la Real Madrid, dar și-a urmat ambițiile academice, înscriindu-se la Facultatea de Drept a Universității CEU San Pablo din Madrid.

Vezi și: Forțat să plece din casa lui la bătrânețe, cel mai prolific compozitor român moare împăcat: Temistocle Popa a încântat milioane de români cu muzica lui

Destinul a avut alte planuri cu el

Cu toate acestea, destinul a avut alte planuri pentru el. În 1963, un grav accident rutier i-a schimbat cursul vieții pentru totdeauna. Julio Iglesias a trebuit să renunțe la visul său de a deveni fotbalist profesionist și a fost nevoit să înfrunte o perioadă dificilă de recuperare.

În acele momente de cumpănă, când viața i s-a întors pe dos, destinul i-a adus o rază de lumină sub formă de chitară.

În timp ce se afla în spital, un asistent medical i-a dăruit o chitară, sperând să-l ajute să-și recâștige forța și mobilitatea membrelor superioare.

Succesul muzical care avea să vină în anii următori nu l-a făcut să-și uite rădăcinile sportive.

Ascensiunea lui Julio Iglesias către gloria muzicală a cunoscut un moment de răscruce în anul 1968, când tânărul artist a cucerit scena la Festivalul Internațional de Muzică de la Benidorm, un eveniment notoriu în Spania.

Cu o viziune îndrăzneață și un talent muzical fără egal, Julio Iglesias a semnat ulterior un contract cu Discos Columbia, reprezentanta spaniolă a prestigioasei companii Columbia Records.

Cu entuziasmul și pasiunea unui artist în plină ascensiune, el a lansat primul album de studio intitulat Yo Canto.

Vezi și: Hăituit de comuniști, unul dintre cei mai apreciați cântăreți români, fuge din țară la 70 de ani. Povestea lui Gheorghe Ionescu Gion

Cerbul de Aur, o pârghie importantă în cariera lui Jului Iglesias

În 1969, Julio Iglesias își îndrepta privirea către România, unde a luat parte la prestigiosul Festival Cerbul de Aur de la Brașov. Această apariție a marcat un pas important în cariera sa, împingându-l către o recunoaștere internațională tot mai mare. Iar în același an, a reprezentat cu mândrie Spania la Concursul Eurovision, consolidându-și poziția în lumea muzicii europene.

Anul 1975 a marcat încă o etapă semnificativă în cariera artistului, când acesta a captivat piața italiană cu melodia Se mi lasci non vale.

În 1979, Julio Iglesias a decis să traverseze Oceanul Atlantic și să se stabilească în Miami, Statele Unite, un pas strategic pentru expansiunea sa internațională.

Doi ani mai târziu, a lansat albumul De niña a mujer în cinci limbi, un gest simbolic și emoționant, dedicat fiicei sale, Chabeli, care a apărut pe coperta albumului alături de el.

În 1988, Julio Iglesias a fost onorat cu un prestigios premiu Grammy pentru cel mai bun album pop latin, recunoașterea supremă a talentului său.

Același an a adus și o colaborare memorabilă cu Stevie Wonder, sub forma duetului My Love, care a cucerit publicul instant.

Vezi și: Povestea cântărețului iubit de toți românii. Necazurile prin care trece George Nicolescu [VIDEO]

Revenirea lui Julio Iglesias în România

În septembrie 1999, Julio Iglesias a revenit în România, marcând 30 de ani de la participarea sa la Festivalul Cerbul de Aur.

Artistul a oferit un spectacol impresionant pe Stadionul Cotroceni, în fața a 25.000 de spectatori entuziaști.

Julio Iglesias și-a legat destinul de România în mai multe rânduri, aducând muzica sa în orașe precum Constanța, Timișoara, Bacău, București și Sibiu.

Pe lângă cariera sa muzicală remarcabilă, viața personală a lui Julio Iglesias a fost subiect de interes pentru presa din lume.

În 29 ianuarie 1971, artistul s-a căsătorit cu Isabel Preysler, o prezentatoare de televiziune de origine filipineză. Cei doi au avut trei copii: Chábeli, Julio Jr. și Enrique.

Cu toate acestea, căsătoria lor s-a încheiat în 1979, iar viața lui Julio Iglesias a luat o altă direcție. El a început o relație cu Miranda Rijnsburger, o tânără cu 22 de ani mai tânără decât el, cu care s-a căsătorit pe 26 august 2010.

Cei doi au avut cinci copii, extinzând familia Iglesias cu Miguel Alejandro, Rodrigo, gemenii Cristina și Victoria, precum și Guillermo.

Familia Iglesias locuiește acum în Republica Dominicană și a dezvoltat o afacere de succes în industria ospitalității, deținând complexe hoteliere și chiar Aeroportul Internațional Punta Cana, în parteneriat cu alți investitori.