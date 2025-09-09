BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană

Industria auto germană se află într-un moment de cotitură. După ce au pierdut teren în fața competitorilor chinezi pe piața din Asia, giganții BMW, Mercedes-Benz și Volkswagen își concentrează atenția asupra Europei, unde riscă să fie depășiți de rivalii care oferă tehnologii comparabile la prețuri mai mici. Salonul auto de la München, programat să înceapă săptămâna viitoare, devine scena principală a acestei confruntări, unde producătorii germani își vor prezenta noile modele electrice menite să demonstreze că ingineria germană rămâne un reper global.

Miza nu este doar vânzarea unor mașini noi, ci menținerea reputației industriei germane, mult timp considerată standardul de aur al tehnologiei auto.

BMW pariază pe gama Neue Klasse și pe noul iX3

BMW va prezenta în premieră gama Neue Klasse, în care compania a investit peste 10 miliarde de euro. Aceasta promite să fie cea mai mare transformare a brandului din ultimele decenii, urmând să stea la baza a peste 40 de modele viitoare. Primul produs al acestei linii este SUV-ul electric iX3, care a atras deja atenția printr-un design complet reconfigurat și tehnologii de ultimă generație.

Noul iX3, cu un preț de pornire de 68.900 de euro în Germania, promite o autonomie mai mare decât Tesla Model Y, considerat până acum etalonul segmentului. Vehiculul integrează software avansat și calculatoare de înaltă performanță, ceea ce îl face un punct de referință în tranziția BMW spre mobilitatea electrică.

Directorul executiv Oliver Zipse a descris iX3 drept „cel mai bun produs din industrie”, subliniind că Neue Klasse reprezintă un salt uriaș pentru companie. Totuși, competiția cu producătorii chinezi rămâne dură, aceștia impunându-se deja prin prețuri competitive și tehnologii accesibile.

Mercedes aduce un GLC electric cu autonomie extinsă

Mercedes-Benz a ales să răspundă ofensiv cu o versiune electrică a SUV-ului GLC. Noul model este poziționat direct împotriva BMW iX3 și Tesla Model Y, promițând o încărcare mai rapidă și o autonomie cu aproximativ 30% mai mare decât cea oferită de Tesla.

Deși designul exterior este mai puțin radical decât cel al Neue Klasse, GLC-ul electric vine cu un bord spectaculos, dominat de un panou de sticlă, și inaugurează o arhitectură complet nouă. Aceasta va fi utilizată și pentru versiunile electrice ale sedanurilor C-Class și E-Class, extinzând astfel oferta Mercedes pe segmentul premium al mobilității electrice.

CEO Ola Källenius speră ca această strategie să relanseze tranziția Mercedes către EV-uri, după un început mai puțin reușit cu modelele EQS și G-Class electric, care, deși apreciate pentru tehnologie, nu au reușit să se impună pe piața chineză.

Volkswagen mizează pe mașini electrice accesibile

Volkswagen adoptă o abordare diferită, axată pe prețuri accesibile pentru a recâștiga terenul pierdut. Compania va prezenta la München conceptul ID. Cross, o versiune electrică a unui SUV compact popular, programată pentru lansare în 2026. Totodată, VW a dezvăluit deja o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un compact electric care ar urma să coste sub 25.000 de euro și să ajungă pe piață anul viitor.

Strategia Volkswagen este clară: să creeze o „mașină electrică pentru popor”, capabilă să concureze direct cu modelele chinezești care domină segmentul entry-level. Prin combinarea unui preț competitiv cu fiabilitatea și reputația brandului, VW încearcă să blocheze expansiunea asiaticilor în Europa.

Pentru BMW, Mercedes și Volkswagen, salonul de la München reprezintă mai mult decât o prezentare de modele noi – este o declarație de intenție către întreaga lume. Confruntarea cu producătorii chinezi nu se mai poartă doar pe terenul prețurilor, ci și pe cel al tehnologiei și al imaginii de brand.

Dacă noile lansări vor fi bine primite, giganții germani ar putea să-și consolideze poziția și să demonstreze că Europa rămâne centrul inovației auto. În caz contrar, o primire rece ar putea adânci problemele actuale, de la vânzările slabe din Europa și tarifele americane până la scăderea cotei de piață în China.

Rezultatul acestei ofensive electrice va fi decisiv pentru viitorul industriei auto germane, care încearcă să-și păstreze locul de lider global într-o perioadă de schimbare profundă.