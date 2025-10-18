Bloc construit din panouri prefabricate sau din cărămidă? Care este mai rezistent

Ultima ora
Blocuri din panouri prefabricate sau din cărămidă? / Foto: Playtech

Dezbaterea privind materialele de construcție ale blocurilor, panouri prefabricate sau cărămidă, este una constantă în rândul cumpărătorilor de locuințe. Fiecare soluție are avantaje și dezavantaje clare, dar diferențele de rezistență, izolare și durabilitate depind de mai mulți factori: calitatea execuției, tipul de structură și perioada în care imobilul a fost construit.

Blocurile realizate din panouri prefabricate au fost o soluție tehnică des utilizată în România în perioada comunistă, între anii 1960 și 1989. Acestea se ridicau rapid, având la bază elemente de beton armat turnate în fabrică și asamblate pe șantier. Principalele avantaje erau costurile reduse și termenul scurt de execuție. Totuși, calitatea materialelor și a montajului varia considerabil de la o perioadă la alta, ceea ce afectează astăzi performanța acestor construcții.

Blocurile din panouri prefabricate: rapide, dar sensibile la cutremure

Din punct de vedere structural, blocurile din panouri prefabricate sunt rezistente la compresiune, însă prezintă vulnerabilități la acțiuni laterale, cum sunt cutremurele. Conexiunile dintre panouri reprezintă punctele slabe ale sistemului, iar în cazul unor seisme de intensitate mare, acestea pot ceda dacă nu sunt întreținute corespunzător.

În ultimii ani, multe astfel de blocuri au trecut prin procese de consolidare, în special în orașele mari. Expertizele tehnice arată că imobilele construite după 1980, când normele antiseismice au fost înăsprite, sunt semnificativ mai sigure decât cele ridicate în anii ’60-’70. În plus, întreținerea corespunzătoare a elementelor structurale și reparațiile periodice pot prelungi durata de viață a acestor clădiri cu câteva decenii.

Blocurile din cărămidă: durabilitate și confort termic

Pe de altă parte, blocurile din cărămidă, mai ales cele realizate după 2000, oferă o rezistență superioară la uzura timpului și o izolare termică mai bună. Cărămida are o conductivitate termică mai redusă decât betonul, ceea ce ajută la menținerea unei temperaturi constante în interior și la reducerea costurilor de încălzire și răcire.

În cazul cutremurelor, blocurile din cărămidă nu sunt în sine mai rezistente decât cele din beton, dar structurile moderne cu pereți portanți de cărămidă eficientă și cadre din beton armat asigură un comportament foarte bun la solicitări seismice. Totodată, cărămida oferă un nivel ridicat de izolare fonică, un criteriu tot mai important în zonele urbane aglomerate.

Rezistența unui bloc depinde mai mult de proiectare, execuție și întreținere decât de materialul de bază. Blocurile din panouri prefabricate pot fi sigure dacă au fost construite după norme moderne și sunt bine întreținute, în timp ce blocurile din cărămidă oferă un confort sporit și o durabilitate mai mare în timp. Pentru cumpărătorii din 2025, cea mai sigură alegere rămâne evaluarea expertului tehnic înainte de achiziție, indiferent de tipul construcției.

