Crime sau accidente stupide? Morți controversate ale vedetelor

Vedetele de cinema au o viața complicată, deseori aromată cu droguri sau calmante de toate felurile. Viața acestora s-a sfârșit subit, de multe ori când erau pe culmile succesului, lucru care îi determină pe ceilalți să se întrebe: crime sau acccidente stupide?

Crime sau accidente stupide ale celebrităților

Ca să intre mai bine în roluri sau ca să iasă din ele, apelează la paradisuri artificiale care nu fac altceva decât să-i ducă la limita existenței. Scandaluri, droguri și rock’n roll…așa cum au trăit, așa au și murit: ținând prima pagină a ziarelor.

Marilyn Monroe

Oficial, cauza decesului celebrei Marilyn Monroe a fost „intoxicație acută cu barbiturice” . Toată lumea a crezut că blonda s-a sinucis. Din momentul în care Marilyn a murit în august 1962, zvonurile conform cărora ar fi fost ucisă fiindcă știa prea multe… nu au încetat să apară. Cercul de suspecți se întinde de la Președintele John Kenedy, fratele acestuia, Robert, și până la Mafie.

Anna Nicole Smith

Se știe că vedetelor de cinema le plac pastilele. Unora…prea mult. Faptul că Anna Nicole a murit în urma unei supra-doze de medicamente pe bază de prescripție în anul 2007, cu aproape jumătate de an înainte ca fiul ei, Daniel, să aibă aceeași soartă, nu poate fi doar o coincidență. O investigație amănunțită a cazului a fost făcută și, cu toate că partenerul ei, Howard K. Stern, a fost acuzat că a favorizat dependența de droguri a starletei, nimeni nu a fost găsit vinovat până în final.

Jimi Hendrix

Legendarul rocker a fost găsit mort în luna septembrie a anului 1970, dupa ce aparent s-a înecat cu propria vomă în timp ce era sub influența drogurilor. Partenerul lui de drum, James „Tappy” Wright, l-a acuzat pe managerul Mike Jeffrey, care a murit trei ani mai târziu, că l-ar fi ucis prin tehnica de „simulare a înecului”.

Kurt Cobain

Kurt Cobain a murit dupa ce – aparent – și-a tras singur un glonț în cap. Însă de la momentul tragicei morți a liderului trupei Nirvana, familia și prietenii acestuia au susținut că un om sub influența heroinei nu ar fi capabil să tragă cu o armă. Lipsa arsurilor provocate de praful de pușcă și a reziduurilor de pe mâinile acestuia au ridicat de asemenea numeroase semne de întrebare.

Bruce Lee

În anul 1973, Bruce Lee a murit dupa ce a suferit o reacție alergică la un analgezic pe care un prieten i-l dăduse pentru a-i calma o durere cruntă de cap. Conform unor legende urbane însă, acesta ar fi fost în realitate ucis de nemiloasele triade. Fiul lui Bruce Lee avea să moară ceva ani mai târziu, împușcat din greșeală, chiar în timpul filmărilor.

David Carradine

În iunie 2009, actorul din Kill Bill a fost găsit mort în dulapul unei camere de hotel din Bangkok, având o funie strânsă în jurul gâtului și a organelor genitale. Deși inițial cazul a fost clasat drept suicid, zvonurile spun că ar fi fost vorba despre o perversiune sexuală dusă prea departe ori despre o crimă.

Sid si Nancy

În octombrie 1978, punk rockerul Sid Vicious s-a trezit în camera sa de hotel din New York și a vazut că iubita lui, Nancy Spungen, murise în urma unei răni provocate de cuțit. Cu toate că nu avea nicio amintire legată de ceea ce se întâmplase, basistul trupei Sex Pistols și-a asumat responsabilitatea. A murit și el în urma unei supradoze de heroină 4 luni mai târziu, dar mulți sunt aceia care cred că ambii ar fi fost uciși de un dealer de droguri.

George Reeves

Atunci când trupul lui a fost găsit fără suflare din pricina unei împușcături în cap, în iunie 1959, majoritatea a crezut că celebrul actor George Reeves s-ar fi sinucis. Alții însă sunt de parere că actorul care a devenit faimos după ce i-a dat viață lui Superman ar fi fost ucis din răzbunare fiindcă ar fi avut o aventură cu soția unui mogul din industria filmului.

Whitney Houston

Regretata artista s-a înecat accidental în cada din camera ei de hotel din Los Angeles în timp ce era sub influența drogurilor. Detectivul particular Paul Huebl susține însă că are dovezi că Whitney Houston a fost în realitate ucisă de doi criminali trimiși de dealerii de droguri pentru a colecta o datorie în valoare de 1.5 milioane de dolari.

Natalie Wood

În anul 1981, trupul neînsuflețit al lui Natalie Wood a fost găsit plutind în largul Insulei Catalina din California. Moartea ei a fost listată drept înec accidental după ce a cazut de pe yachtul pe care se afla împreună cu soțul sau, Robert Wagner. Cazul a fost redeschis în 2011, iar cauza morții a fost schimbata în ”înec și alți factori nedeterminați”.

Jack Nance

Actorul cunoscut publicului din serialul „Twin Peaks” a murit în circumstanțe misterioase la sfârșitul anului 1996. Se presupune că acesta ar fi fost în stare de ebrietate când a intrat într-o încăierare cu alți doi bărbați, spunându-le ironic că au nevoie de „ o tunsoare și un job”. Ziua următoare s-a plâns de dureri de cap și a fost găsit fără suflare în locuința sa, o dimineață mai târziu. A murit din cauza unui hematom subdural cauzat de un traumatism la cap.

Brian Jones

Rockerul Brian Jones (Rolling Stones) a fost găsit mort pe fundul piscinei sale din Anglia, în iulie 1969. Deși cauza morții s-a stabilit a fi accidentală, fanii lui au bănuit că Frank Thorogood (constructorul său) l-ar fi ucis în urma unei altercații. Se spune că acesta din urmă ar fi mărturisit crima în anul 1993, pe patul de moarte.

Prințesa Diana

La aproape 16 ani de la moartea prințesei Diana, poliția britanică e nevoită sa analizeze noi informații din care rezultă că Prințesa și iubitul ei ar fi fost asasinați. Noua teorie este susținută de un fost soldat britanic. Potrivit unei surse militare, foștii socri ai unui soldat au declarat că acesta le-a marturisit că prințesa și iubitul ei, Dodi Al-Fayed, ar fi fost asasinați din ordinul forțelor armate britanice. Tot din aceste informații reiese că în jurnalul Dianei s-ar regăsi anumite indicii care să susțină această teorie șocantă.