Blackout și blocaje în stațiunile montane din cauza zăpezii abundente. Mașini blocate pe drumuri, material antiderapant folosit fără succes

Stațiunile montane din mai multe județe ale țării se confruntă cu pene de curent, drumuri închise și mașini blocate, după ninsorile abundente din ultimele ore. În unele zone, autoritățile au împrăștiat tone de material antiderapant, însă fără rezultate vizibile. Echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor și eliberarea drumurilor.

Unde s-a întrerupt curentul și cât de grave sunt problemele

Ninsorile masive au provocat un adevărat blackout în stațiunile Bran, Fundata, Moieciu și Peștera, unde localnicii și turiștii au rămas fără curent electric încă de vineri.

Situația a fost confirmată de autorități, care anunță că, la ora 10:30, sâmbătă dimineața, în județul Brașov erau afectate șase localități, 66 de puncte de transformare, o linie aeriană de 110 kV și peste 2.700 de locuri de consum nealimentate.

Primarul comunei Fundata, Marian Pântea, a explicat că problemele au apărut după ce copacii încărcați cu zăpadă au căzut peste firele electrice.

”În urma căderilor abundente de zăpadă, copacii fiind nescuturați de frunze, s-au încărcat cu cantitate mare de zăpadă, fapt care a afectat rețelele de furnizare a energiei electrice. La momentul actual se acționează în toată zona Branului (…). În cursul zilei de astăzi se va relua alimentarea cu energie”, a declarat edilul la Antena 3 CNN.

Echipele de la compania de electricitate intervin continuu, însă accesul în teren este îngreunat de troiene și de arborii căzuți pe cabluri.

Cum au fost salvați turiștii blocați în Masivul Șureanu

În județul Hunedoara, patru turiști din Polonia au fost salvați după ce au rămas blocați cu buggy-urile în Masivul Șureanu, într-o zonă unde stratul de zăpadă atingea 50 de centimetri. Salvarea lor a durat peste cinci ore, din cauza viscolului puternic și a vizibilității reduse.

”La fața locului au acționat un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Județean Hunedoara și două echipe de jandarmi montani. Persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost însoțite la un loc sigur”, a transmis salvamontistul Remus Popescu.

Zona montană a fost vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente și viscol, cu un strat de zăpadă între 30 și 50 de centimetri la altitudini de peste 1.500 de metri.

Cât de eficient este materialul antiderapant folosit pe drumuri

În Maramureș, drumarii au fost nevoiți să acționeze toată noaptea pe DN 18, în Pasul Prislop, unde s-au împrăștiat 15 tone de material antiderapant. Cu toate acestea, carosabilul a rămas acoperit cu un strat de gheață.

”A nins viscolit (…). Circulația rutieră s-a desfăşurat în condiții de iarnă, cu viteză redusă, deoarece participanții la trafic au avut pe vehicule anvelope de vară. Angajații secției de drumuri naționale au acționat cu trei utilaje”, a declarat Dan Bucă, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş.

La altitudini de peste 1.800 de metri, ninsoarea continuă, iar temperaturile au coborât spre 0 grade Celsius, potrivit datelor meteorologice. Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să evite deplasările în zonele montane până la stabilizarea vremii.