Bijuteria pe patru roţi care a împărţit bucureştenii în două. Este parcată pe Şoseaua Nordului şi costă o avere: „Se strică repede, e mai frumos Golf-ul”

Străzile Capitalei găzduiesc adevărate comori pentru iubitorii de mașini. Un astfel de exemplu este o bijuterie pe patru roți ce a fost văzută parcată pe Şoseaua Nordului. Modelul costă o avere, însă nu toți internauții au fost impresionați sau, cel puțin, asta au încercat să dea de înțeles.

Pe un grup dedicat mașinilor de lux din București și-a făcut apariția un bolid spectaculos. Văzut de un trecător pe Șoseaua Nordului, Ferrari-ul 296 GTB a fost fotografiat, iar imaginile au ajuns pe Facebook unde au dat startul unei dezbateri aprinse. În timp ce mulți au apreciat modelul, unii au făcut glume:

„Probabil cel mai frumos 296 din Romania , specificare foarte eleganta”, „E nepotrivit numărul mare din față”, „Nu cred ca sunt bune ca nu prea am vazut la multi…cred ca o evita lumea ca se strica repede…MASINA….”, „Interesanta culoarea. Bronz. Ii vine bine!”, „Eu nu inteleg ce are masina asta de nu si-o cumpara lumea…nu e tot masina? Nu are tot 4 roti? De ce prefera toti Logan sau Passat b5/b6 in detrimentul acestei masini…”, „e mai frumos golful meu decât asta” – sunt doar câteva dintre mesajele din sectiunea de comentarii.