Ferrari F80 a fost dezvăluit: 1200 CP, 3,6 milioane de euro și arată ca un super-Ferrari

Ferrari a dezvăluit noul său hypercar, F80, un model spectaculos care sărbătorește 80 de ani de istorie a companiei italiene, aniversare ce va avea loc în 2027. Cu 1200 de cai putere și un preț de 3,6 milioane de euro, Ferrari F80 este menit să își găsească locul printre cele mai prestigioase modele ale brandului, continuând linia unor automobile legendare precum 288 GTO, F40, F50, Enzo și LaFerrari. Vor fi produse doar 799 de exemplare, destinate unui număr limitat de clienți privilegiați.

Motorul: Performanță cu inspirație din curse

Ferrari F80 nu este propulsat de un V12 natural aspirat, așa cum se întâmpla în cazul LaFerrari, ci de un sistem hibrid bazat pe un V6 twin-turbo de 3,0 litri, asemănător cu motorul ce a adus succesul la Le Mans 24H pentru modelul 499P. Această unitate V6 are o configurație la 120 de grade și este mai compactă și mai ușoară decât un V12, iar împreună cu cele două e-turbo compresoare, dezvoltă 888 CP. Puterea suplimentară de 295 CP provine dintr-un trio de motoare electrice construite intern de Ferrari, ceea ce face ca totalul să ajungă la impresionanta valoare de 1183 CP. Acesta este cel mai puternic model de drum produs vreodată de Ferrari.

Două dintre motoarele electrice sunt amplasate pe puntea față, făcând ca F80 să fie un model cu tracțiune integrală, în contrast cu competitorul său, McLaren W1, care are tracțiune spate. Al treilea motor electric este conectat la partea inferioară a motorului cu combustie și poate genera 70 kW pentru încărcarea bateriei în modul de regenerare, sau poate oferi un plus de 80 CP pentru accelerații. Bateria de 800V are o capacitate de 2,3 kWh și este plasată în spatele scaunelor, fiind proiectată pentru încărcare rapidă și eficientă, inspirată din tehnologia F1.

Performanță remarcabilă și tehnologie de vârf

Ferrari F80 este un hypercar impresionant, capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în doar 2,15 secunde și de la 0 la 200 km/h în 5,75 secunde. Viteza maximă este de 350 km/h, identică cu cea a McLaren W1, însă F80 a reușit să stabilească un nou record pe circuitul Fiorano, cu un timp de 1 minut și 15,3 secunde, fiind cu două secunde mai rapid decât SF90 XX Stradale și cu 4,4 secunde mai rapid decât LaFerrari.

Chiar dacă performanțele pe circuit sunt remarcabile, Ferrari subliniază că F80 nu este doar un „jucărie” pentru circuit, ci un automobil destinat experiențelor de conducere și pe drumurile publice. Enrico Galliera, directorul de marketing al Ferrari, a explicat că filosofia companiei este ca cele mai extreme și speciale mașini să poată fi experimentate și în afara circuitelor, nu doar să fie păstrate în garaj.

Design brutalist și aerodinamică avansată

Ferrari F80 se evidențiază printr-un design puternic influențat de eficiența aerodinamică, caracterizat de linii agresive și elemente active impresionante. De la aripile spate uriașe, care se pot ridica cu până la 200 mm pentru a funcționa ca frână aerodinamică, până la difuzorul posterior masiv care optimizează fluxul de aer, fiecare detaliu al designului este gândit pentru a maximiza forța de apăsare. Rezultatul este o forță de apăsare totală de 1050 kg la 250 km/h, distribuită echilibrat între puntea față și cea spate.

Suspensia activă asigură controlul optim asupra mișcărilor caroseriei, menținând o înălțime constantă a mașinii, astfel încât să permită subcaroseriei să își îndeplinească rolul aerodinamic. Jantele din fibră de carbon sunt primele jante cu cinci spițe produse de Ferrari, iar pneurile sunt Michelin Pilot Sport Cup2, optimizate pentru aderență maximă.

Interior orientat spre performanță

La interior, Ferrari F80 oferă o configurare 1+1, cu scaunul pasagerului puțin mai în spate decât cel al șoferului, pentru a permite o lățime mai redusă a cockpitului și a optimiza astfel aerodinamica. Scaunul pasagerului este fix, iar șoferul beneficiază de toate comenzile orientate spre el, inclusiv de un volan în formă de „squircle” (între pătrat și cerc), cu butoane fizice și cu controlul modurilor de conducere, atât pentru suspensie, cât și pentru trenul de rulare.

Ferrari F80 este fără îndoială un supercar destinat celor mai exclusiviști clienți, combinând performanța impresionantă cu tehnologia de ultimă oră și designul agresiv, inspirat din lumea curselor. Pentru cei care au reușit să obțină unul dintre cele 799 de exemplare, experiența promite să fie una memorabilă, fie că vor alege să ducă mașina pe circuit sau să se bucure de ea pe drumurile publice.