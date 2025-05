Bicicleta zburătoare care îți amintește de Star Wars: Cum ar putea invenția schimba tot ceea ce știai despre modul în care ne deplasăm

Un antreprenor european a reușit să aducă visul de a zbura cu o bicicletă zburătoare mai aproape de realitate. Volonaut Airbike, creată de Tomasz Patan, este o bicicletă zburătoare cu propulsie pe jet, capabilă să atingă viteze de până la 200 km/h.

Mașina futuristă are un design care amintește de iconicile Speeder Bikes din Return of the Jedi din franciza Star Wars, oferind utilizatorului o senzație unică de libertate în aer.

În spatele acestei inovații se află același inginer polonez care a creat și Jetson One, un eVTOL (vehicul electric cu decolare și aterizare verticală) care poate transporta o persoană.

De data aceasta, Patan a dus conceptul de transport personal la un nou nivel, cu o bicicletă ce nu doar că zboară, dar este mult mai rapidă și mai ușor de manevrat decât o bicicleta electrică clasică, scrie CarScoops.

Tehnologie de vârf într-o invenție care „rupe gura târgului”

Volonaut Airbike este cu 7 ori mai ușoară decât o motocicletă, având o greutate de doar 39 kg (fără pilot), ceea ce o face extrem de manevrabilă.

Fabricată din fibră de carbon și piese imprimate 3D, aceasta promite o performanță de top, fiind capabilă să atingă o viteză de 124 mph (200 km/h), echivalentul a 200 km/h.

În plus, sistemul de stabilizare propriu, îmbunătățit cu un computer de zbor, asigură o manevrabilitate excelentă și o plimbare lină, chiar și pentru un începător.

Forma deschisă, fără acoperiș sau ecrane, oferă o vizibilitate de 360 de grade, iar experiența zborului devine astfel extrem de imersivă, permitând pilotului să se simtă complet conectat la „mașina zburătoare”.

Totodată, acest design permite o libertate totală de mișcare și o senzație de zbor similară cu cea din filmele science fiction.

Un concept futurist cu mari posibilități pe piața transportului de persoane?

Deși Patan nu a dezvăluit eventuale detalii despre data de lansare sau prețul Volonaut Airbike, a menționat că este „extrem de probabil” ca vehiculul să fie disponibil în viitorul apropiat.

Imaginile și clipurile video de pe site-ul oficial oferă o privire asupra capabilităților Airbike, iar în unul dintre clipuri, un pilot îmbrăcat în costum de Stormtrooper, făcând aluzie clară la influențele Star Wars, adaugă un plus de atractivitate acestui concept inovator.

Chiar dacă costurile încă nu au fost anunțate, având în vedere succesul precedentului proiect Jetson One, este de așteptat ca Volonaut Airbike să devină un obiect al dorinței pentru pasionații de tehnologie și transporturi futuriste.

Cu un design inovativ și performanțe remarcabile, aceasta ar putea revoluționa modul în care călătorim în viitor.