Benedict Cumberbatch și Olivia Colman, împreună pentru prima dată într-o comedie despre iubire și rivalitate: Când vezi filmul „Familia Rose” în cinema

ENTERTAINMENT
Benedict Cumberbatch și Olivia Colman, împreună pentru prima dată într-o comedie despre iubire și rivalitate: Când vezi filmul
O comedie cu accente întunecate, în cinematografele din România

Cinematografele din România se pregătesc să primească, începând cu 29 august, o producție care promite să aducă în fața publicului atât râsul, cât și reflecția profundă asupra fragilității relațiilor umane. Este vorba despre The Roses (Familia Rose), film realizat de Searchlight Pictures, în regia lui Jay Roach și cu un scenariu semnat de Tony McNamara. Pelicula reunește pentru prima dată pe marele ecran doi dintre cei mai apreciați actori britanici: Benedict Cumberbatch și Olivia Colman.

Cu proiecții în avanpremieră disponibile din 27 august, în formatele 2D și Dolby Atmos, filmul reprezintă o reinterpretare contemporană a clasicului The War of the Roses (1989), inspirat de romanul lui Warren Adler. Noua variantă păstrează tema centrală a conflictului conjugal, dar îi adaugă o dimensiune actuală, surprinzând tensiunile din familiile moderne, unde dragostea și rivalitatea coexistă, uneori în forme greu de stăpânit.

Povestea unui cuplu aparent perfect

La început, Ivy și Theo Rose, personajele interpretate de Olivia Colman și Benedict Cumberbatch, par să fie exemplul ideal al reușitei personale și profesionale. Cu cariere solide, o viață de familie echilibrată și un parcurs comun care inspiră, cei doi sunt imaginea unui mariaj de succes. Totuși, pelicula dezvăluie rapid crăpăturile ascunse în spatele acestei aparente armonii.

Pe măsură ce drumul profesional al lui Theo începe să se clatine, în timp ce Ivy își consolidează tot mai mult statutul, echilibrul fragil dintre ei se transformă într-un teren al rivalității. Tachinările de odinioară, pline de afecțiune și complicitate, se schimbă în conflicte adânci, unde resentimentele și orgoliul iau locul tandreței. Această schimbare nu afectează doar relația de cuplu, ci și dinamica întregii familii, expunând vulnerabilitățile și adevărurile incomode ale vieții împreună.

Filmul explorează cu inteligență nu doar frumusețea legăturilor umane, ci și fragilitatea lor. Rivalitatea și dragostea se amestecă într-o poveste care trece de la comedie la dramă și invers, construind un portret autentic al realităților de zi cu zi.

The Roses (Familia Rose), din 29 august la cinema

Distribuție impresionantă și echipă de creație premiată

Pe lângă duo-ul principal, The Roses aduce pe ecran o distribuție diversă și plină de nume cunoscute. Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Sunita Mani, Jamie Demetriou, Zoë Chao și Belinda Bromilow completează tabloul unei povești care promite nu doar intensitate, ci și surprize comice de calitate.

În spatele camerei, regizorul Jay Roach, cunoscut pentru trilogia Meet the Parents, colaborează cu profesioniști de top din industrie. Directorul de imagine Florian Hoffmeister (Tár), scenograful Mark Ricker (Ma Rainey’s Black Bottom), editorul Jon Poll (Bombshell), compozitorul Theodore Shapiro (The Devil Wears Prada) și creatoarea de costume PC Williams (Back to Black) dau producției un plus de rafinament și consistență artistică.

În plus, faptul că Benedict Cumberbatch și Olivia Colman nu doar joacă, ci și contribuie la producție, arată implicarea lor directă în modelarea acestei povești. Prezența lor garantează nu doar o chimie intensă pe ecran, ci și un proiect în care detaliile artistice au fost tratate cu maximă seriozitate.

Potrivit scenaristului Tony McNamara, The Roses este gândit ca o „comedie inteligentă pentru adulți, care capătă treptat accente întunecate”. Este un film care nu îți oferă soluții facile sau rețete despre cum să trăiești într-un mariaj, ci te invită să reflectezi asupra propriilor experiențe și emoții.

The Roses (Familia Rose), din 29 august la cinema

Această abordare îl face să fie mai mult decât o simplă comedie romantică. Este o oglindă a vieții moderne, în care iubirea, competiția, frustrările și micile victorii se împletesc într-un amestec autentic. Uneori, filmul te face să râzi de absurditatea conflictelor cotidiene, alteori te împinge să recunoști tensiuni cu care poate te-ai confruntat și tu.

Prin alternanța dintre umor și dramă, pelicula construiește o atmosferă care rămâne cu tine mult timp după ce părăsești sala de cinema. Nu este doar o poveste despre un cuplu care se destramă, ci o reflecție mai amplă asupra felului în care iubirea și orgoliul se pot hrăni reciproc, ducând atât la apropiere, cât și la rupturi dureroase.

În final, The Roses nu este doar o reinterpretare a unui clasic, ci și o producție care reușește să aducă un suflu nou unui subiect universal. Îți arată că, dincolo de aparențele perfecte, fiecare relație ascunde propriile lupte și că uneori cel mai greu război este cel purtat cu persoana pe care o iubești cel mai mult.

