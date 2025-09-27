Camera de bord cu inteligență artificială reduce accidentele cu 40%. Îți scade și prețul asigurării auto, cum funcționează AI-ul

Inteligența artificială a pătruns tot mai adânc în lumea auto, iar acum ajunge și pe mașinile mai vechi, printr-un sistem care promite să salveze vieți. O companie din România aduce pe piață camere de bord cu AI care nu doar filmează, ci analizează în timp real traficul și comportamentul șoferului. Rezultatele obținute în Marea Britanie, unde sistemul a fost deja implementat pe mii de vehicule, sunt spectaculoase: numărul accidentelor a scăzut cu 40%, iar costurile cu asigurările auto au început să fie mai mici pentru vehiculele dotate cu aceste dispozitive.

Cum funcționează o cameră de bord cu AI

Față de o cameră de bord clasică, care doar înregistrează, acest sistem are rol activ în prevenirea accidentelor. „Camera de bord cu inteligență artificială are rolul de a analiza în timp real atât traficul, cât și indicatoarele rutiere, marcajele, drumul, de a identifica pietoni, bicicliști, alte vehicule, de a determina viteza și direcția de deplasare. Sunt mii, milioane de calcule care se fac în fracțiune de secundă. Iar când calculatorul determină un pericol, să zicem o mașină care merge foarte încet, imediat trimite o alertă în interiorul vehiculului. Practic, șoferul e alertat cu o secundă mai devreme decât ar putea el realiza pericolul. Iar această secundă poate face diferența”, a explicat pentru ProMotor Mihai Costache, fondatorul companiei Antelematics.

Tehnologia nu se limitează doar la monitorizarea drumului. Camerele inteligente analizează și șoferul, detectând semnele de oboseală sau neatenție: clipiri dese, căscat frecvent sau ochii închiși pentru mai mult de câteva secunde. În astfel de cazuri, sistemul generează alerte menite să trezească atenția conducătorului auto.

Rezultatele implementării: mai puține accidente și asigurări mai ieftine

Tehnologia a fost deja implementată pe peste 7.000 de camioane, autobuze și utilaje din Marea Britanie, iar efectele au fost clare. „Numărul accidentelor de circulație în care au fost implicate vehiculele companiilor din Marea Britanie pe care s-au montat aceste camere de bord cu inteligență artificială a scăzut cu până la 40%. Șoferii au devenit mai atenți, mai responsabili, iar angajatorii au putut vedea exact cine, când și cum a greșit”, a subliniat Mihai Costache.

În plus, datele colectate în timp real ajung și la angajatori, care pot monitoriza respectarea timpilor de odihnă și pot identifica șoferii cu comportamente riscante. Astfel, se creează un sistem de responsabilizare reciprocă.

Pe lângă siguranță, există și un avantaj financiar. „Chiar dacă în prezent companiile de asigurări nu fac diferențe între o mașină dotată cu tehnologii de prevenire a accidentelor și una fără, în viitor sunt convins că va conta. Iar vehiculele dotate cu sisteme de prevenire a accidentelor vor beneficia de reduceri considerabile”, a explicat George Valentin Niculache, specialist în asigurări auto.

Costuri și accesibilitate

Un dispozitiv de acest tip costă între 1.500 și 1.900 de lei, iar un sistem complet, cu mai multe camere și detecție 360 de grade, poate ajunge la 6.000–12.000 de lei. Deocamdată, acestea sunt montate în special pe vehicule comerciale, dar pot fi instalate și pe autoturisme personale.

Investiția inițială poate părea mare, dar reducerea riscului de accident și eventualele scăderi ale primelor de asigurare pot compensa costurile. În plus, pentru șoferii profesioniști și companiile de transport, tehnologia se dovedește rapid rentabilă, prin reducerea daunelor și creșterea siguranței, conform ProMotor.