Bebelușii viitorului: cum ar putea fi concepuți fără doi părinți, conorm oamenilor de știință

Cercetarea în domeniul fertilității a ajuns la un punct de cotitură, odată cu descoperirea unei tehnologii care ar putea permite conceperea unui copil fără a fi nevoie de doi părinți biologici. Aceasta ar putea transforma complet modul în care oamenii se reproduc, ridicând în același timp dileme etice și medicale de amploare.

Un avans revoluționar în fertilitate sugerează că, în viitor, o persoană ar putea avea un copil pe cont propriu, utilizând spermă și ovule create în laborator. Cercetătorii au descoperit că este posibil să se obțină gameți umani din celule stem sau chiar din celule de piele reprogramate genetic.

Această tehnologie, cunoscută sub numele de in vitro gametogenesis (IVG), ar putea permite și cuplurilor de același sex să aibă copii care să fie biologic ai ambilor parteneri. În plus, ar elimina complet limitele de vârstă pentru procreere, oferind posibilitatea persoanelor în vârstă sau celor cu probleme de fertilitate să devină părinți fără proceduri complexe precum fertilizarea in vitro clasică.

În contextul acestor progrese rapide, Autoritatea pentru Fertilizare Umană și Embriologie (HEFA) din Marea Britanie a început să analizeze de urgență modul în care această tehnologie ar putea fi reglementată. În același timp, investitorii din Silicon Valley finanțează masiv cercetările în acest domeniu, accelerând dezvoltarea și implementarea acestei tehnici.

Riscurile etice și genetice ale concepției fără doi părinți

Deși perspectiva concepției monoparentale pare fascinantă, experții avertizează că această tehnologie poate avea efecte genetice periculoase. În mod natural, fiecare copil moștenește două copii ale fiecărei gene, câte una de la fiecare părinte. Acest mecanism oferă o rezervă genetică sigură, reducând riscul de mutații dăunătoare.

Dacă un singur individ ar furniza atât sperma, cât și ovulul, copilul rezultat ar avea un set de gene complet identic cu cel al părintelui, ceea ce ar duce la o creștere exponențială a riscurilor genetice. Frances Flinter, profesor emerit de genetică clinică la King’s College din Londra, a comparat această situație cu o formă extremă de incest, explicând că lipsa diversității genetice ar putea cauza anomalii grave.

În plus, Peter Thompson, directorul HEFA, a subliniat că utilizarea IVG-urilor în tratamentele de fertilitate ar trebui să fie interzisă, deoarece ar putea duce la probleme medicale ireversibile pentru copii.

Viitorul fertilității: ce se va întâmpla în continuare?

În ciuda riscurilor evidente, cercetările în domeniul fertilității artificiale continuă într-un ritm accelerat. Specialiștii estimează că în doar câțiva ani această tehnologie ar putea deveni viabilă din punct de vedere tehnic.

Deși inițial IVG ar putea fi folosită pentru tratamentul infertilității severe, rămâne întrebarea dacă va fi acceptată și în alte contexte, precum concepția monoparentală sau crearea de copii fără limitări biologice.

Într-un ton mai ironic, Julia Chain, președinta HEFA, a declarat că ritmul acestor progrese este atât de rapid și revoluționar, încât ar fi necesară opinia unui regizor SF precum Steven Spielberg pentru a anticipa toate implicațiile acestora.

Cert este că viitorul reproducerii umane se află într-un punct critic, iar deciziile luate în prezent ar putea redefini complet conceptul de familie și procreere în următoarele decenii.