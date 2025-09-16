Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV

O echipă de cercetători din Coreea a anunțat o descoperire care ar putea transforma radical piața mașinilor electrice.

Noul tip de baterie pe bază de litiu-metal promite parcurgerea a până la 800 de kilometri cu o singură încărcare și o durată de alimentare de doar 12 minute. Studiul a fost publicat în revista Nature Energy.

Ce diferențiază bateriile cu litiu-metal de cele clasice

Bateriile actuale pentru mașini electrice folosesc, în general, o anodă de grafit. În varianta litiu-metal, această componentă este înlocuită cu litiu pur, ceea ce permite o densitate energetică mult mai mare. Practic, aceeași greutate de baterie poate stoca mai multă energie, oferind o autonomie semnificativ crescută.

Problema principală care a împiedicat până acum adoptarea pe scară largă a acestor baterii a fost apariția „dendritelor”, structuri cristaline ce se formează pe anod în timpul încărcării rapide. Acestea afectează performanța, scurtează durata de viață și cresc riscul de scurtcircuit.

Cercetătorii de la Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) au reușit să depășească această barieră utilizând un electrolit lichid special, denumit „cohesion-inhibiting”. Acesta împiedică formarea dendritelor prin asigurarea unei distribuții uniforme a ionilor de litiu pe suprafața anodului.

Rezultate promițătoare în testele de laborator

În cadrul experimentelor, noul tip de baterie a demonstrat performanțe remarcabile: încărcare de la 5% la 70% în 12 minute, menținând această viteză pe parcursul a peste 350 de cicluri de încărcare. O versiune cu capacitate mai mare a reușit să ajungă la 80% în 17 minute, rezistând la 180 de cicluri fără degradări majore.

În plus, durata de viață estimată a acestor baterii depășește 300.000 km, echivalentul unei utilizări pe termen lung într-o mașină electrică. Astfel, tehnologia nu doar că rezolvă problema autonomiei și a timpului de încărcare, dar și pe cea a fiabilității.

Profesorul Hee Tak Kim, coautor al studiului și specialist în inginerie chimică la KAIST, a explicat că această realizare reprezintă „o fundație esențială pentru depășirea barierelor tehnice ale bateriilor cu litiu-metal”.

Dacă rezultatele vor fi confirmate în producția de serie, impactul asupra industriei auto ar putea fi comparabil cu introducerea motoarelor electrice în sine: mașini capabile să parcurgă distanțe mari și să se alimenteze în câteva minute, la fel ca automobilele pe benzină sau motorină.

Descoperirea deschide astfel calea către o nouă generație de mașini electrice, unde autonomia și timpii de încărcare nu vor mai reprezenta obstacole majore.