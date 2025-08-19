Bărbatul care era prea gras şi pentru a conduce o maşină, transformare spectaculoasă. A terminat şase triatloane şi două maratoane de când a slăbit

Un bărbat din Marea Britanie, care a ajuns la o greutate de 187 de kilograme și o talie de 152 cm, a realizat o transformare de-a dreptul uimitoare. Ajunsese într-un punct critic, în care măsura hainei sale depășea chiar și mărimea XXXXXXL, iar viața sa cotidiană devenise o luptă, inclusiv în fața unor acțiuni simple, precum condusul mașinii. După o intervenție chirurgicală și o schimbare radicală a stilului de viață, a reușit să slăbească mai mult de jumătate din greutatea sa corporală și a devenit un sportiv de anduranță.

Un moment de cotitură: Mașina și familia

James Baker, un consultant IT în vârstă de 38 de ani și tată a patru copii, a mărturisit că a avut dintotdeauna o constituție robustă. Situația s-a agravat însă la maturitate, iar un moment anume a acționat ca un catalizator pentru schimbarea sa.

James consuma zilnic până la 6.000 de calorii, o dietă dominată de fast-food și gustări nesănătoase, precum chipsuri, ciocolată și băuturi carbogazoase. Recunoaște că mergea adesea la restaurante de tip fast-food pe drumul spre casă, iar acasă mânca „o a doua cină cu familia”. Obiceiul de a cumpăra dulciuri și snacks-uri, inclusiv ciocolată de dimensiuni mari, chiar și în miez de seară, devenise o rutină.

Situația a devenit critică atunci când nu a mai putut să încapă în propria sa mașină, un Vauxhall Astra. A fost nevoit să facă schimb de mașini cu partenera sa, iar acest episod l-a făcut să-și pună întrebări serioase despre viitorul său și despre responsabilitatea față de copiii săi.

„Pentru mine, toată chestia cu mașina, imposibilitatea de a mă urca în mașină, m-am gândit că dacă asta continuă, nu voi mai fi prin preajmă pentru copiii mei prea mult timp”, a declarat James.

El a adăugat că, din cauza dimensiunilor sale, îi era dificil să se joace cu cei patru copii ai săi.

De la eșecul clinic, la o decizie curajoasă

James a încercat să obțină ajutor pentru gestionarea greutății prin sistemul național de sănătate, NHS, fiind internat timp de un an într-o clinică de profil. Din nefericire, nu a reușit să atingă nivelul necesar de pierdere în greutate pentru a se califica pentru o intervenție chirurgicală de slăbire, iar programul nu i-a oferit cunoștințe suficiente despre nutriție.

Decis să nu renunțe, James a cercetat alte opțiuni și a hotărât să se supună unei operații de sleeve gastric – o procedură care reduce dimensiunea stomacului. A zburat în Cairo, Egipt, în septembrie 2022, unde a plătit 5.000 de lire sterline din economiile personale pentru intervenție. O decizie pe care a luat-o alături de un prieten și de șeful său de la acea vreme, care au făcut la rândul lor operația.

O nouă viață, o pasiune neașteptată

După operație, James și-a schimbat radical stilul de viață. A început cu o dietă bazată pe lichide, alimente pasate și, treptat, a introdus mese sănătoase, bogate în proteine. Acum, micul dejun constă în granola și iaurt, iar cina în preparate precum pui la grătar. Mărturisește că, de multe ori, o gustare de seară este ce a mai rămas de la cină, deoarece nu mai poate mânca la fel de mult ca înainte.

Odată cu schimbarea dietei, James a început să facă mișcare, punând bazele unei noi pasiuni: sporturile de anduranță.

În mai 2023, la doar câteva luni de la intervenție, a participat la primul său triatlon pe distanță olimpică, alături de prietenul său, Aaron Gwilt. Deși a terminat pe ultimul loc, James a descris experiența drept „unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-a făcut vreodată”.

De atunci, a continuat să se antreneze, a participat la șase triatloane și două maratoane. Unul dintre maratoane a fost cel din Manchester, din 2024. James, care acum poartă mărimea XL, poate face lucruri pe care, la greutatea sa maximă, le considera imposibile, cum ar fi să se joace cu fiul său în parc sau să alerge alături de el.

James a reușit, în sfârșit, să-și recapete controlul asupra vieții sale, inclusiv asupra automobilului său Vauxhall Astra, pe care acum îl poate conduce fără probleme. El este pregătit pentru următoarea sa provocare sportivă, Cotswold 51 Five, programată pentru mai 2026.