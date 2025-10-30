Bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar și-a salvat fiica din explozie. Copila de 10 ani a rămas acum orfană

Bărbatul care și-a salvat fiica de 10 ani dintr-o explozie devastatoare produsă în propria lor casă a murit la Spitalul Bagdasar, iar detalii cutremurătoare despre acest caz ies acum la iveală. Copila a rămas orfană, iar ancheta continuă pentru a clarifica cine răspunde pentru tragedie.

Și-a protejat fiica în explozie, dar a murit la Spitalul Bagdasar Arseni

Tragedia unei familii din Călărași zguduie întreaga țară, după ce un bărbat și-a pierdut viața la Spitalul Bagdasar Arseni, în urma arsurilor suferite într-o explozie devastatoare.

Omul și-a salvat fiica de numai 10 ani din infernul provocat de deflagrație, însă, în urma incidentului, copila a rămas orfană, după ce și mama sa a murit. Familia a fost complet distrusă, iar mătușa bărbatului descrie cu durere scenele cumplite.

”Ţipa la fată unde e copilul, unde e copilul și fata a răspuns cât de puternică a fost: sunt aici tati, sunt aici!!!! Când au intrat aici dezastru erau ei, erau din cap până în picioare. E ars din cap până în picioare, e dezastru ca după război. Ei sunt intubaţi amândoi și el și ea nu știu dacă mai scapă oamenii ăștia. Să aştepte să se trezească din coma asta indusă”, a declarat mătuşa bărbatului, conform observatornews.ro.

Doi medici de la Spitalul Bagdasar au fost reținuți

Din păcate, bărbatul nu s-a mai trezit din coma indusă. Cei doi medici de la Spitalul Bagdasar reținuți pentru moartea sa urmează să fie chemați din nou la Parchetul Capitalei pentru audieri.

Ancheta a scos la iveală că personalul medical nu ar fi observat arsurile multiple de pe spatele pacientului și că în acte s-ar fi consemnat falsuri privind schimbarea tratamentelor și bandajelor.

Explozia a avut loc spre finalul lunii august, iar bărbatul a fost adus inițial la spitalul din Craiova, fiind ulterior transferat la Bagdasar Arseni pentru îngrijiri de urgență.

Copila de 10 ani, internată la Spitalul Grigore Alexandrescu

Fiica celor doi soți decedați, în vârstă de 10 ani, este internată la Spitalul Grigore Alexandrescu și primește îngrijiri medicale după traumatismele suferite. Copila se află sub supraveghere constantă și este monitorizată pentru starea fizică și psihică.

Procurorii încearcă să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat cu tatăl ei, dacă neglijența medicilor a fost motivul agravării situației și dacă aceștia și-au respectat obligațiile legale și profesionale.

Ce urmează în anchetă

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să adune toate documentele medicale și rapoartele necesare pentru a clarifica circumstanțele decesului.

Este esențial ca procurorii să răspundă la întrebarea dacă erorile comise de medici au contribuit direct la moartea bărbatului și de ce au fost proceduri atât de neglijente.

Familia rămâne profund afectată de pierderea tragică a unui tată și soț care și-a sacrificat viața pentru a-și salva copilul, iar publicul așteaptă ca justiția să aducă lumină asupra circumstanțelor tragediei.