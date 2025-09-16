Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după un conflict cu fostul partener al soției sale

Un incident violent a avut loc luni seara într-un centru comercial din Sectorul 6 al Capitalei, unde un bărbat a fost înjunghiat în timpul unei altercații cu fostul partener al soției sale. Potrivit Poliției Capitalei, conflictul a pornit în jurul orei 20:00 și a fost semnalat atât prin apel la numărul de urgență 112, cât și de către SIME Ilfov, după declanșarea unei alarme de proximitate.

Conform anchetatorilor, femeia se afla împreună cu actualul soț în interiorul complexului comercial atunci când fostul ei iubit s-a apropiat de cei doi și a manifestat un comportament agresiv. În scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit o confruntare directă, în timpul căreia agresorul ar fi scos un obiect ascuțit.

Victima, transportată de urgență la spital

Cei doi bărbați s-au lovit reciproc, iar soțul femeii a reușit să îl dezarmeze pe agresor și să riposteze. În urma altercației, bărbatul agresor a suferit două plăgi în zona spatelui. Victima a fost preluată rapid de un echipaj medical și transportată la spital, unde a primit îngrijiri de specialitate.

Polițiștii Secției 22 au ajuns la fața locului la scurt timp după apel și au imobilizat persoanele implicate. „În prezent, victima se află sub supraveghere medicală, iar agresorul a fost condus la sediul Secției 22 Poliție pentru continuarea cercetărilor”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Cercetările autorităților și implicarea Parchetului

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Ancheta urmează să fie înaintată unității de Parchet competente, care va dispune măsurile legale ce se impun.

Poliția Capitalei a confirmat că persoanele implicate sunt cunoscute între ele, iar conflictul are la bază o situație personală tensionată. În plus, anchetatorii verifică toate probele disponibile, inclusiv declarațiile martorilor aflați în mall la momentul incidentului.

Antecedentele agresorului

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bărbatul de 36 de ani implicat în conflict avea antecedente de comportament agresiv față de fosta parteneră. În aceeași zi a incidentului, femeia de 40 de ani depusese deja o plângere la Poliția Orașului Bragadiru. Ea reclamase că fostul său partener venise la domiciliul ei din județul Ilfov, unde a provocat distrugeri, spărgând un geam.

Această plângere este acum analizată în contextul incidentului din Sectorul 6, fiind luată în calcul pentru a înțelege istoricul de violență și posibilele motive care au dus la escaladarea conflictului.