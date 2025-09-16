Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 22:40
de Raluca Ogaru

Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după un conflict cu fostul partener al soției sale

ACTUALITATE
Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după un conflict cu fostul partener al soției sale
Un bărbat a fost înjunghiat la mall, după un conflict cu fostul partener al soției sale (Foto generic, arhivă)

Un incident violent a avut loc luni seara într-un centru comercial din Sectorul 6 al Capitalei, unde un bărbat a fost înjunghiat în timpul unei altercații cu fostul partener al soției sale. Potrivit Poliției Capitalei, conflictul a pornit în jurul orei 20:00 și a fost semnalat atât prin apel la numărul de urgență 112, cât și de către SIME Ilfov, după declanșarea unei alarme de proximitate.

Conform anchetatorilor, femeia se afla împreună cu actualul soț în interiorul complexului comercial atunci când fostul ei iubit s-a apropiat de cei doi și a manifestat un comportament agresiv. În scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit o confruntare directă, în timpul căreia agresorul ar fi scos un obiect ascuțit.

Victima, transportată de urgență la spital

Cei doi bărbați s-au lovit reciproc, iar soțul femeii a reușit să îl dezarmeze pe agresor și să riposteze. În urma altercației, bărbatul agresor a suferit două plăgi în zona spatelui. Victima a fost preluată rapid de un echipaj medical și transportată la spital, unde a primit îngrijiri de specialitate.

Vezi și:
Un nou atac în complexul Cosmopolis, la doar două luni de când a fost ucisă Teodora Marcu. Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă

Polițiștii Secției 22 au ajuns la fața locului la scurt timp după apel și au imobilizat persoanele implicate. „În prezent, victima se află sub supraveghere medicală, iar agresorul a fost condus la sediul Secției 22 Poliție pentru continuarea cercetărilor”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Cercetările autorităților și implicarea Parchetului

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Ancheta urmează să fie înaintată unității de Parchet competente, care va dispune măsurile legale ce se impun.

Poliția Capitalei a confirmat că persoanele implicate sunt cunoscute între ele, iar conflictul are la bază o situație personală tensionată. În plus, anchetatorii verifică toate probele disponibile, inclusiv declarațiile martorilor aflați în mall la momentul incidentului.

Antecedentele agresorului

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bărbatul de 36 de ani implicat în conflict avea antecedente de comportament agresiv față de fosta parteneră. În aceeași zi a incidentului, femeia de 40 de ani depusese deja o plângere la Poliția Orașului Bragadiru. Ea reclamase că fostul său partener venise la domiciliul ei din județul Ilfov, unde a provocat distrugeri, spărgând un geam.

Această plângere este acum analizată în contextul incidentului din Sectorul 6, fiind luată în calcul pentru a înțelege istoricul de violență și posibilele motive care au dus la escaladarea conflictului.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Tyler Robinson, acuzat oficial de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea
Tyler Robinson, acuzat oficial de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea
Istoria Internetului în România: de la dial-up, la netcafe, mIRC și jocuri video. Oamenii stăteau la coadă să își citească e-mailurile în anii ’90
Istoria Internetului în România: de la dial-up, la netcafe, mIRC și jocuri video. Oamenii stăteau la coadă să își citească e-mailurile în anii ’90
Descoperire arheologică la Planşeul Unirii: urme de construcții vechi depistate în timpul lucrărilor. Zona este securizată pentru expertize VIDEO
Descoperire arheologică la Planşeul Unirii: urme de construcții vechi depistate în timpul lucrărilor. Zona este securizată pentru expertize VIDEO
ANAF: Klaus Iohannis să predea imobilul și să returneze chiriile, altfel urmează executare silită
ANAF: Klaus Iohannis să predea imobilul și să returneze chiriile, altfel urmează executare silită
ChatGPT va avea un sistem de estimare a vârstei utilizatorilor și promite blocarea conținutului pentru minori
ChatGPT va avea un sistem de estimare a vârstei utilizatorilor și promite blocarea conținutului pentru minori
Traian Băsescu, mesaj ironic pentru ambasadorul Rusiei după trimiterea în judecată a lui Georgescu și Potra: „Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN”
Traian Băsescu, mesaj ironic pentru ambasadorul Rusiei după trimiterea în judecată a lui Georgescu și Potra: „Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN”
Motivul ascuns pentru care casa ta miroase urât, chiar dacă faci curățenie. Obiectul banal care îți sabotează munca
Motivul ascuns pentru care casa ta miroase urât, chiar dacă faci curățenie. Obiectul banal care îți sabotează munca
GoCab, „Uber-ul românesc”, intră în insolvență după pierderi uriașe și lipsa sprijinului legislativ
GoCab, „Uber-ul românesc”, intră în insolvență după pierderi uriașe și lipsa sprijinului legislativ
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Secretele ouălor prăjite perfecte. Un ingredient banal face toată diferența
Playtech Știri
Doza zilnică de Omega-3 recomandată pentru o memorie mai bună, conform nutriționiștilor
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...