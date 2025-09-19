Bărbat împușcat mortal cu o armă de vânătoare, în Satu Mare. Glonţul a venit dintr-un autoturism parcat în curtea unei pensiuni

Un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat în gât cu o armă de vânătoare, manevrată de un tânăr aflat într-un autoturism parcat în curtea unei pensiuni din localitatea Călineşti-Oaş, judeţul Satu Mare. Conform primelor informații, arma s-ar fi descărcat accidental. Victima se afla pe bancheta din spate a mașinii.

Bărbat împușcat mortal, în Satu Mare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare a transmis că incidentul a avut loc joi, în jurul orei 23:13, când poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat ar fi fost împuşcat accidental într-un autoturism.

„În urma verificărilor, s-a stabilit că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăguşeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care s-ar fi declanşat accidental şi l-ar fi împuşcat în gât pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherţa Mică”, au precizat reprezentanții IPJ Satu Mare. Victima nu a mai putut fi salvată.

Autorităţile fac investigaţii pentru a afla cum s-a produs incidentul

Cercetările în acest caz se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti-Oaş.

La fața locului a fost mobilizată o echipă complexă de cercetare, din care au făcut parte polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic. Aceștia verifică toate împrejurările și circumstanțele în care s-a produs tragedia.