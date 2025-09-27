Bani pentru elevii de gimnaziu și liceeni. Notele de la BAC sau de la Evaluarea Națională ar putea să fie răsplătite dacă trece acest proiect

Absolvenții de gimnaziu și liceu care au obținut media 10 la examenele naționale din 2025 ar putea primi stimulente financiare de 2.000, respectiv 5.000 de lei, conform unui proiect aflat în dezbatere publică.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre de guvern prin care se dorește recompensarea elevilor care au obținut rezultate excepționale la examenele naționale din 2025.

Concret, se propune ca absolvenții clasei a VIII-a cu media 10 la evaluarea națională să primească un stimulent financiar de 2.000 de lei, iar liceenii care au încheiat bacalaureatul cu nota maximă să fie recompensați cu 5.000 de lei.

Inițiativa continuă practica din anii precedenți, prin care tinerii care au atins performanțe școlare deosebite au fost sprijiniți financiar.

Câți elevi ar putea beneficia de bani în 2025

Potrivit datelor oficiale, în sesiunea din vara acestui an, 42 de liceeni au încheiat examenul de bacalaureat cu media 10.

Dintre aceștia, 32 au obținut nota maximă la sesiunea iunie 2025, unul la sesiunea specială, iar alți nouă la examenul de bacalaureat german. În ceea ce privește evaluarea națională, 85 de elevi de clasa a VIII-a au reușit să obțină media 10.

Proiectul prevede ca acești elevi să primească stimulente financiare imediat după ce actul normativ va fi adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

Ministrul Educației va emite ulterior un ordin prin care va fi aprobată lista completă a beneficiarilor și vor fi stabilite procedurile de acordare.

„Ținând cont că este vorba de elevi cu rezultate remarcabile, care au șanse mari să își continue parcursul educațional la nivel liceal sau universitar, considerăm oportună oferirea unor stimulente financiare care să le sprijine dezvoltarea personală și profesională”, se arată în nota de fundamentare a proiectului, potrivit Avocat.net.

Contextul general, dar și detalii despre alocare bugetară

În anul 2024, 74 de absolvenți de gimnaziu și 80 de liceeni care au încheiat examenele naționale cu media 10 au beneficiat deja de astfel de stimulente, în aceleași valori propuse și pentru 2025.

Sumele necesare acordării premiilor vor fi acoperite din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul în curs. Astfel, autoritățile transmit că nu va fi nevoie de fonduri suplimentare pentru implementarea acestei măsuri.

Pentru ca măsura să devină aplicabilă, proiectul trebuie adoptat de Guvern și ulterior publicat în Monitorul Oficial. Doar după acest pas, elevii vor putea încasa sumele promise.

Prin acest demers, Ministerul Educației încearcă să pună accent pe importanța recunoașterii performanței școlare și să ofere un sprijin concret tinerilor care au demonstrat excelență la examenele naționale.