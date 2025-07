Bancnota euro refuzată de greci, în Thassos. Nu vor nici să dea rest, turiştii români se plâng de situaţie: ”Și la cea de 200 se uită suspect”

Tot mai mulți turiști români care își petrec vacanța pe insula grecească Thassos se confruntă cu o situație neașteptată: bancnotele euro de valoare mare, în special cele de 500, sunt refuzate de comercianți. Pe forumurile dedicate călătoriilor, au apărut recent mai multe relatări despre refuzul ferm al magazinelor, tavernelor și chiar al unor unități bancare de a accepta bancnote de valoare mare, spre frustrarea celor care se bazează pe cash în vacanță.

Un turist român a povestit experiența sa recentă pe o platformă online dedicată vacanțelor în Thassos. El a dorit să tragă un semnal de alarmă și i-a îndemnat pe cei care merg în Thassos să aibă la ei bani schimbați în bancnote de valoare mai mică.

„Noi ne-am confruntat cu o situaţie particulară: am venit pe insulă şi cu o hârtie de 500 euro. Comercianții refuză (se pare că există ceva directivă…), băncile nu vor să schimbe… Mai bine veniţi cu bani mici. Doar spre informare scriu, pentru că noi nu ştiam acest aspect.”

Cazul său nu este singular. Mai mulți români au reacționat în comentarii, confirmând că situația este cunoscută de ani buni, dar puțini turiști știu despre acest aspect, mai ales dacă vin pentru prima dată pe insulă.

Fenomenul pare să aibă o explicație logică. Comercianții greci, în special cei de pe insule, se tem de bancnotele contrafăcute, iar cele de 500 și 200 de euro sunt preferatele falsificatorilor. În plus, Banca Centrală Europeană a anunțat încă din 2016 intenția de a retrage din circulație bancnota de 500 de euro, considerată o formă de facilitare a economiei subterane și a activităților ilegale. Astfel, suspiciunea față de acestea s-a accentuat în întreaga Europă.

Ce pot face totuși cei care ajung în Grecia având asupra lor bancnote cu valoare mare?

„Și la cea de 200 se uită suspect lumea. La 50-100 mai puțin. Eu întotdeauna am cash pentru piețe și acele taverne mai puțin umblate”, a menționat un alt turist experimentat.

„În concluzie: ori la o bancă mare, ori la un magazin mare gen Lidl, şi chiar şi acolo e discutabil dacă o vor accepta, mai ales că se doreşte a fi scoasă din circulaţie dacă am înţeles bine. La marketuri mici şi taverne… nicio şansă, sau doar cu noroc mai ceva ca la 6/49”, a adăugat un alt utilizator.

Concluzia generală este clară: dacă mergeți în vacanță în Grecia, și mai ales în Thassos, e recomandat să aveți la îndemână bancnote de 5, 10, 20 sau cel mult 50 de euro.

„E suspect în toată Europa să vă prezentați cu bani așa mari. Așa am înțeles. Personal, eu în afară de Grecia și Ungaria nu folosesc bani cash, și în țările astea două doar cât să știu că am în caz de ceva. Dar întotdeauna am plecat cu bani mici. E mai confortabil așa”, a fost sfatul unui alt utilizator.