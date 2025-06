Banca din România care-ți acordă credit ipotecar online în 30 de minute, direct din aplicație! Cum poți să-ți iei casă de la distanță, fără niciun drum la bancă

Băncile din România continuă să aplice măsuri de digitalizare și facilitate a accesului la finanțare pentru românii care au nevoie de credite, inclusiv credite ipotecare.

Dacă ești interesat de accesarea unei astfel de finanțări și nu vrei să ai bătăi de cap, drumuri la bancă și să aștepți luni de zile pentru a te vedea cu banii, oferta CEC Bank s-ar putea să ți se potrivească mănușă.

Credit ipotecar online, în 30 de minute

Banca propune clienților acordarea credite ipotecare în lei și euro, cu aprobare financiară online, în circa 30 de minute. Clienții nu trebuie astfel să se deplaseze deloc la vreuna dintre sucursalele băncii, pentru a primi aprobarea de finanțare. Totul are loc online, digital, în câțiva pași simpli și intuitivi.

„CEC Bank continuă strategia de digitalizare prin oferirea de soluții 100% digitale. Prin implementarea noii funcționalități simplificăm relația clienților cu Banca, asigurând fluxuri rapide, economie de timp și procesare rapidă. Dacă în trecut, aprobarea financiară a unui credit ipotecar putea dura zile sau chiar săptămâni, acum acest lucru se poate face online în mai puțin de o oră. Accesarea serviciilor bancare trebuie să fie la fel de simplă ca orice comandă la un magazin online”, a declarat Mugur Podaru, Director al Direcției Operațiuni la Distanță din CEC Bank.

După ce primești aprobarea financiară, continui cu cererea de credit într-o sucursală aleasă de tine

După ce banca verifică criteriile de finanțare și constată că le îndeplinești, deci ești o persoană eligibilă, poți continua cu cererea de credit adresându-te unei sucursare CEC, poate fi cea mai aproape de domiciliul tău, pentru a facilita întregul proces de finanțare.

După ce ai primit aprobarea financiară, ai la dispoziție 60 de zile, pentru a găsi un imobil pentru care să soliciți finanțare.

Ce tipuri de credite ipotecare sunt în oferta CEC Bank?

Conform Finzoom.ro, banca propune clienților mai multe opțiuni de creditare ipotecară, după cum urmează:

„• Pentru creditul ipotecar cu dobândă fixă în primii 5 ani, în lei, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot obține până la 250.000 lei și sunt protejați față de creșterea dobânzii în primii 5 ani. Dobândă fixă în primii 5 ani este de 5,99% pe an cu încasare venituri și de 6,49% pe an fără încasare venituri. După 5 ani, dobânda este variabilă și este IRCC + 2,30% pe an cu virare venit sau IRCC + 2,80% pe an fără virare venituri. Avansul/aportul propriu este de minim 15%.

• Pentru creditul ipotecar cu dobândă variabilă, în euro, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot obține până la 250.000 lei, echivalent în euro, dobânda anuală în euro este variabilă, EURIBOR 6M+3%, iar avansul minim este de 25%.

• Pentru creditul ipotecar cu dobândă variabilă, în lei, cu aprobare online. În acest caz, clienții pot împrumuta până la 85% din valoarea locuinței cu dobândă variabilă atractivă de IRCC + 2,80% p.a (standard) sau IRCC + 2,30% p.a. (cu virare venit)

Pentru aceste credite, pe fluxul din online, clienții pot aduce drept garanție doar imobilul ce urmează a fi achizitionat iar drept codebitor poate fi doar soțul/soția”.