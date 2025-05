Bad Thoughts, serialul care s-ar putea să te șocheze. Ce știm despre producția Netflix, de ce ai urmări-o

Tom Segura, cunoscut mai ales pentru succesul din podcasting cu Your Mom’s House și 2 Bears, 1 Cave, pășește într-un teritoriu complet nou cu Bad Thoughts, o serie de comedie tip sketch lansată pe Netflix pe 13 mai.

Este, practic, cel mai ambițios proiect al său de până acum, o combinație între visuri bizare, umor extrem și satire sociale duse la extrem, care promite să împingă limitele gustului și ale decenței în televiziune, scrie publicația AVClub.

Ce trebuie să știi despre Bad Thoughts, de pe Netflix

Formatul constă în șase episoade scurte, fiecare sub 20 de minute, grupate tematic în jurul unor concepte precum „Muncă”, „Sănătate” sau „Succes”.

Cu toate acestea, conținutul se abate rapid de la convențional, cu glume despre fluide corporale, fantezii sexuale grotesc exagerate și scenarii absurde inspirate parcă dintr-un coșmar colectiv.

Un exemplu în aceste sens este un sketch în care suplimentele de la o sală de fitness provoacă creșteri exagerate și nelimitate ale organelor genitale. Altul implică o aventură romantică în Franța care ia o turnură morbidă și respingătoare.

Comparat inevitabil cu I Think You Should Leave al lui Tim Robinson, Bad Thoughts adoptă însă o tonalitate mai agresivă și mai riscantă.

Umorul seriei Netflix este livrat cu o intensitate care frizează uneori gratuitatea, dar care reușește, totuși, să provoace râsul prin curajul de a merge acolo unde alte show-uri doar sugerează.

Printre invitații sezonului întâi se numără partenera lui Segura, Christina Pazsitzky, care joacă într-unul dintre cele mai reușite sketch-uri, o parodie sumbră în care poveștile din Vietnam ale bunicului sunt transformate într-o piesă de teatru școlară.

Actorii Dan Stevens și Shea Whigham apar și ei în roluri-surpriză, iar Robert Iler (fostul A.J. din The Sopranos) revine spectaculos în fața camerei, pentru prima dată din 2009.

Nu este perfect, dar este urmăribil

Totuși, Bad Thoughts nu e lipsit de probleme. Pacing-ul dezechilibrat și tendința de a prelungi glumele dincolo de momentul optim reduc impactul comic al unor schițe.

Există o diferență între a fi curajos și a fi redundant, iar show-ul oscilează frecvent între aceste două extreme.

Chiar și așa, impactul vizual și stilul neiertător al comediei fac din Bad Thoughts o apariție unică în peisajul actual.

În cazul în care Netflix va comanda un al doilea sezon, echipa are șansa să rafineze tonul și ritmul, păstrând în același timp energia transgresivă care face această serie atât de memorabilă pentru unii, poate chiar traumatizantă.

Bad Thoughts este disponibil acum pe Netflix.