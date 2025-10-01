Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe

Hidrologii au emis, miercuri, două avertizări privind posibile creşteri de debite şi niveluri pe mai multe cursuri de apă din ţară. Joi va intra în vigoare un Cod Galben de inundaţii pentru râuri din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă, opt judeţe se vor afla sub Cod Portocaliu, din cauza riscului ridicat de viituri.

Cod portocaliu și galben de inundații

Specialiştii de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) avertizează că, pe fondul ploilor prognozate în următoarele zile, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, dar şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare pe unele cursuri de apă.

Concret, Codul Portocaliu va fi valabil între 3 octombrie, ora 06:00, şi 4 octombrie, ora 12:00, pe râuri din judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman. În paralel, pentru perioada 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 24:00, este activ Codul Galben pentru judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Vrancea, Constanţa şi Tulcea.

Autorităţile recomandă localnicilor din zonele vizate să ia măsuri preventive: curăţarea şanţurilor de scurgere, protejarea bunurilor aflate în zone joase şi pregătirea pentru eventuale evacuări preventive, dacă situaţia o impune.

Totodată, populaţia este sfătuită să urmărească informaţiile oficiale, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze drumurile inundate şi să nu folosească poduri improvizate, întrucât acestea pot deveni extrem de periculoase în cazul viiturilor.