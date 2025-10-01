Ultima ora
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
01 oct. 2025 | 17:59
de Ioana Bucur

Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe

METEO - VREME - ANM
Avertizare hidrologică de ultimă oră: cod portocaliu și galben de inundații în mai mult de 20 de județe
Imagine arhivă

Hidrologii au emis, miercuri, două avertizări privind posibile creşteri de debite şi niveluri pe mai multe cursuri de apă din ţară. Joi va intra în vigoare un Cod Galben de inundaţii pentru râuri din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă, opt judeţe se vor afla sub Cod Portocaliu, din cauza riscului ridicat de viituri.

Cod portocaliu și galben de inundații

Specialiştii de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) avertizează că, pe fondul ploilor prognozate în următoarele zile, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, dar şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare pe unele cursuri de apă.

Concret, Codul Portocaliu va fi valabil între 3 octombrie, ora 06:00, şi 4 octombrie, ora 12:00, pe râuri din judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman. În paralel, pentru perioada 2 octombrie, ora 16:00 – 4 octombrie, ora 24:00, este activ Codul Galben pentru judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Vrancea, Constanţa şi Tulcea.

Vezi și:
Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență
ANM anunță cod portocaliu de vijelii cu rafale de 90 km/h. Care sunt localitățile vizate

Autorităţile recomandă localnicilor din zonele vizate să ia măsuri preventive: curăţarea şanţurilor de scurgere, protejarea bunurilor aflate în zone joase şi pregătirea pentru eventuale evacuări preventive, dacă situaţia o impune.

Totodată, populaţia este sfătuită să urmărească informaţiile oficiale, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze drumurile inundate şi să nu folosească poduri improvizate, întrucât acestea pot deveni extrem de periculoase în cazul viiturilor.

Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Recomandări
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
O breșă de securitate la o companie aeriană a expus datele clienților: Pașapoarte, buletine, toate au ajuns pe internet
Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat
Fructele lângă care să nu pui niciodată bananele. Devin mari şi se înmoaie imediat
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie
Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie
Cât costă o casă modulară de 100 mp în România în 2025. Exemplu de calcul
Cât costă o casă modulară de 100 mp în România în 2025. Exemplu de calcul
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...