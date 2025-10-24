Avertismentul DIICOT direct pentru tineri: La ce riscuri se expun în online

Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 11:07
de Andrei Simion

Avertismentul DIICOT pentru tineri / Foto: Minddistrict

Tinerii sunt „extrem de expuși” la riscurile din mediul digital, a avertizat procurorul Radu Mircea Wechter din cadrul DIICOT Mureș, în cadrul unei întâlniri cu elevii și studenții organizate de Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

Specialistul le-a explicat participanților cum activitatea aparent banală din spațiul online poate duce la expunere, șantaj sau chiar infracțiuni grave, potrivit Agerpres.

Procurorul a atras atenția asupra faptului că infracțiunile cibernetice devin tot mai sofisticate, iar utilizatorii tineri sunt principalii vizați de atacatori.

„Există persoane cu competențe tehnice avansate care pot accesa orice dispozitiv. Fiți prudenți cu ceea ce distribuiți online, pentru că o imagine sau un mesaj pot ajunge în mâini greșite”, a avertizat el, conform sursei citate anterior.

Wechter a oferit exemple concrete din anchetele sale, unde simple gesturi de neatenție au dus la cazuri de șantaj și exploatare digitală.

Pedepse dure pentru traficul de droguri și responsabilitatea de la 14 ani

Oficialul DIICOT a vorbit și despre consecințele juridice ale implicării în traficul sau consumul de droguri. Acesta a subliniat că, începând de la vârsta de 14 ani, tinerii pot răspunde penal, iar pedepsele pentru traficul de substanțe interzise pot ajunge până la 15 ani de închisoare.

„Există situații în care tinerii ajung fără intenție în astfel de rețele. Este esențial să fiți atenți unde mergeți, cu cine vă însoțiți și ce consumați. O decizie greșită poate avea consecințe irevocabile”, a precizat procurorul.

În cariera sa de peste un deceniu, Wechter a investigat o gamă largă de infracțiuni, de la cazuri minore până la dosare complexe de crimă organizată, fiscale și antidrog. În prezent, activitatea sa se concentrează în special pe domeniul combaterii traficului de stupefiante și al infracțiunilor cibernetice.

Zilele Universității „Dimitrie Cantemir”: dialog între studenți și profesioniști

Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, manifestare care se desfășoară anual și reunește profesioniști din domeniul juridic, profesori și elevi.

La întâlnire au participat, alături de procurorul DIICOT, decanul Baroului Mureș, Viorel Gorea, precum și conf. univ. dr. Nelu Dorinel Popa, care a prezentat laboratorul criminalistic al universității.

Studenții și elevii au avut ocazia să viziteze campusul și laboratoarele, să discute despre cariera juridică și să participe la prezentări tematice dedicate educației financiare, psihologiei și geografiei extreme.

Programul Zilelor Universității include și conferințe internaționale, ateliere practice, sesiuni științifice și activități culturale, precum concursul literar „Serafim Duicu”.

Prin astfel de inițiative, instituția își propune să aducă tinerii mai aproape de realitățile profesionale și de provocările societății actuale, oferind totodată un cadru de formare civică și academică solidă.

