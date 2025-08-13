Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025
de Iulia Kelt

Un nou studiu publicat pe 31 iulie 2025 în revista Nature Climate Change avertizează că schimbările climatice nu doar intensifică uraganele, ci și cresc frecvența așa-numitelor „roiuri” de cicloane tropicale, situații în care două sau mai multe furtuni majore se formează și acționează simultan în același bazin oceanic.

Fenomenul, cunoscut științific drept tropical cyclone clusters, era întâlnit cel mai des în Pacificul de Nord-Vest.

Noile date arată însă o mutare a „punctului fierbinte” în Oceanul Atlantic de Nord, unde probabilitatea de formare a acestor roiuri a crescut de zece ori în ultimii 46 de ani, de la 1,4% la 14,3%. Acest procent depășește în prezent nivelul istoric din Pacificul de Nord-Vest.

Cum se formează roiurile

Cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong și Universitatea Fudan au analizat trei factori principali care pot influența apariția simultană a uraganelor: frecvența furtunilor, durata acestora și sezonalitatea.

Modelările probabilistice bazate doar pe acești parametri au reușit să explice doar parțial fenomenul. În unele cazuri, s-a constatat că intensificarea valurilor atmosferice de scară sinoptică, perturbații mari și mobile ale atmosferei, crește semnificativ șansele apariției roiurilor.

Studiul indică faptul că aceste modificări în intensitatea valurilor atmosferice sunt legate de un tipar de încălzire globală asemănător fenomenului La Niña, caracterizat printr-o încălzire mai lentă a Pacificului de Est comparativ cu cel de Vest.

Distribuția temperaturilor influențează atât frecvența cicloanelor în Atlantic și Pacificul de Nord-Vest, cât și forța valurilor atmosferice, favorizând formarea simultană a furtunilor în Atlantic.

Ce riscuri există pentru zonele de coastă

Nu este încă clar dacă acest tipar climatic este rezultatul variabilității naturale sau al efectelor directe ale emisiilor de gaze cu efect de seră.

Mai multe cercetări anterioare sugerează însă că scenariile cu emisii moderate sau ridicate de carbon cresc probabilitatea ca mai multe uragane să lovească aceeași zonă într-un interval scurt.

Pentru comunitățile de coastă din Atlantic, acest fenomen ridică noi provocări. Atunci când două sau mai multe furtuni majore au loc la intervale scurte, timpul de recuperare dintre ele se reduce drastic.

Acest lucru poate copleși sistemele de intervenție de urgență și agrava distrugerile infrastructurii deja afectate.

Autorii studiului recomandă, de altfel, ca statele din regiune, inclusiv SUA, să dezvolte strategii proactive de pregătire pentru valuri succesive de uragane, având în vedere că această tendință ar putea continua în deceniile următoare.

